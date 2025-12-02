Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Арсенал
03.12.2025 21:30 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 декабря 2025, 20:44 | Обновлено 02 декабря 2025, 20:45
37
0

Арсенал – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 3 декабря в 21:30 по Киеву

02 декабря 2025, 20:44 | Обновлено 02 декабря 2025, 20:45
37
0
Арсенал – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В среду, 3 декабря, состоится матч 14-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Арсенал – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Брентфорд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Борнмут – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фулхэм проиграл Ман Сити последние 15 матчей в АПЛ. Смогут прервать серию?
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Арсенал - Брентфорд смотреть онлайн Егор Ярмолюк
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы бы вас отгатили в туза». Игрок украинского клуба обратился к Динамо
Футбол | 02 декабря 2025, 15:33 21
«Мы бы вас отгатили в туза». Игрок украинского клуба обратился к Динамо
«Мы бы вас отгатили в туза». Игрок украинского клуба обратился к Динамо

Богдан Бычков отреагировал на поражение киевлян от Полтавы

Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Футбол | 02 декабря 2025, 07:44 1
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы

Сергей Иващенко поделился эмоциями после матча 14-го тура Премьер-лиги

«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Футбол | 02.12.2025, 08:12
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Флик и Симеоне назвали стартовые составы на суперматч Барселона – Атлетико
Футбол | 02.12.2025, 21:10
Флик и Симеоне назвали стартовые составы на суперматч Барселона – Атлетико
Флик и Симеоне назвали стартовые составы на суперматч Барселона – Атлетико
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Футбол | 02.12.2025, 14:51
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
30.11.2025, 19:42 20
Авто/мото
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 4
Бокс
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 6
Футбол
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 27
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем