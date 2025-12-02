Англия02 декабря 2025, 20:44 | Обновлено 02 декабря 2025, 20:45
Арсенал – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 3 декабря в 21:30 по Киеву
В среду, 3 декабря, состоится матч 14-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Арсенал – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
