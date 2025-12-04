Доминаторы в Южной Америке. Определен победитель чемпионата Бразилии 2025

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Бразилии
Фламенго
04.12.2025 02:30 – FT 1 : 0
Сеара
Бразилия
04 декабря 2025, 06:59 | Обновлено 04 декабря 2025, 07:01
65
0

Фламенго за тур до завершения национального первенства гарантировал себе чемпионство

Getty Images/Global Images Ukraine

Команда Фламенго завоевала трофей чемпионата Бразилии 2025 года.

В ночь на 4 декабря в предпоследнем, 37-м туре Фламенго переиграл ФК Сеара со счетом 1:0 – единственный гол на 37-й минуте забил Самуэл Лино.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эта победа позволила Фламенго набрать 78 очков в турнирной таблице. У ближайшего преследователя – Палмейраса – в активе 73 пунктов.

Фламенго из 37 матчей выиграл 27 поединков, девять раз сыграл вничью, пять раз потерпел поражение, забил 75 голов и 24 раза пропустил. Фламенго является лучшей атакующей команды лиги, командой с лучшей обороной чемпионата и командой с наибольшим количеством набранных очков на домашнем поле.

Лучший бомбардир команды – 31-летний уругвайский хавбек Джорджиан де Арраскаэта.

Фламенго в восьмой раз в истории выиграл национальное первенство и впервые с 2020 года.

Наставник красно-черных – 40-летний экс-игрок Атлетико и Челси Фелипе Луис. Он возглавил команду в конце сентября прошлого года и за это время, помимо чемпионства в этом сезоне, на внутренней арене выиграл Кубок Бразилии 2024, Суперкубок Бразилии 2025 и чемпионат штата Рио-де-Жанейро 2025. А 29 ноября Фелипе Луис и компания завоевали титул Кубка Либертадорес, в финале победив Палмейрас 1:0.

Чемпионат Бразилии 2025. 37-й тур, 4 декабря

Фламенго – Сеара – 1:0

Гол: Лино, 37

Видеообзор матча

Фотогалерея празднования Фламенго с трофеем чемпионата Бразилии

Турнирная таблица чемпионата Бразилии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Фламенго 37 23 9 5 75 - 24 07.12.25 21:00 Мирасол - Фламенго04.12.25 Фламенго 1:0 Сеара26.11.25 Атлетико Минейро 1:1 Фламенго23.11.25 Фламенго 3:0 Брагантино20.11.25 Флуминенсе 2:1 Фламенго15.11.25 Спорт Ресифи 1:5 Фламенго 78
2 Палмейрас 37 22 7 8 63 - 32 07.12.25 21:00 Сеара - Палмейрас04.12.25 Атлетико Минейро 0:3 Палмейрас26.11.25 Гремио 3:2 Палмейрас23.11.25 Палмейрас 0:0 Флуминенсе20.11.25 Палмейрас 0:0 Витория16.11.25 Сантос 1:0 Палмейрас 73
3 Крузейро 36 19 12 5 53 - 26 05.12.25 00:30 Крузейро - Ботафого30.11.25 Сеара 1:1 Крузейро24.11.25 Крузейро 3:0 Коринтианс20.11.25 Жувентуде 3:3 Крузейро09.11.25 Крузейро 0:0 Флуминенсе06.11.25 Гремио 0:1 Крузейро 69
4 Мирасол 37 18 12 7 60 - 36 07.12.25 21:00 Мирасол - Фламенго03.12.25 Васко да Гама 0:2 Мирасол29.11.25 Витория 2:0 Мирасол25.11.25 Мирасол 3:0 Сеара20.11.25 Сантос 1:1 Мирасол10.11.25 Мирасол 2:1 Палмейрас 66
5 Флуминенсе 37 18 7 12 48 - 39 07.12.25 21:00 Флуминенсе - Баия03.12.25 Гремио 1:2 Флуминенсе28.11.25 Флуминенсе 6:0 Сан-Паулу23.11.25 Палмейрас 0:0 Флуминенсе20.11.25 Флуминенсе 2:1 Фламенго09.11.25 Крузейро 0:0 Флуминенсе 61
6 Баия 37 17 9 11 50 - 44 07.12.25 21:00 Флуминенсе - Баия04.12.25 Баия 2:0 Спорт Ресифи29.11.25 Жувентуде 1:1 Баия23.11.25 Баия 1:0 Васко да Гама20.11.25 Баия 2:3 Форталеза08.11.25 Интернасьонал 2:2 Баия 60
7 Ботафого 36 16 11 9 52 - 34 05.12.25 00:30 Крузейро - Ботафого30.11.25 Коринтианс 2:2 Ботафого23.11.25 Ботафого 3:2 Гремио19.11.25 Ботафого 3:2 Спорт Ресифи09.11.25 Витория 0:0 Ботафого06.11.25 Ботафого 3:0 Васко да Гама 59
8 Сан-Паулу 37 14 9 14 43 - 46 07.12.25 21:00 Витория - Сан-Паулу04.12.25 Сан-Паулу 3:0 Интернасьонал28.11.25 Флуминенсе 6:0 Сан-Паулу23.11.25 Сан-Паулу 2:1 Жувентуде21.11.25 Коринтианс 3:1 Сан-Паулу09.11.25 Сан-Паулу 0:1 Брагантино 51
9 Брагантино 37 14 6 17 44 - 54 07.12.25 21:00 Интернасьонал - Брагантино04.12.25 Брагантино 4:0 Витория27.11.25 Брагантино 0:1 Форталеза23.11.25 Фламенго 3:0 Брагантино17.11.25 Брагантино 2:0 Атлетико Минейро09.11.25 Сан-Паулу 0:1 Брагантино 48
10 Коринтианс 37 12 10 15 41 - 46 07.12.25 21:00 Коринтианс - Жувентуде04.12.25 Форталеза 2:1 Коринтианс30.11.25 Коринтианс 2:2 Ботафого24.11.25 Крузейро 3:0 Коринтианс21.11.25 Коринтианс 3:1 Сан-Паулу09.11.25 Коринтианс 0:1 Сеара 46
11 Гремио 37 12 10 15 43 - 50 07.12.25 21:00 Спорт Ресифи - Гремио03.12.25 Гремио 1:2 Флуминенсе26.11.25 Гремио 3:2 Палмейрас23.11.25 Ботафого 3:2 Гремио20.11.25 Гремио 2:0 Васко да Гама10.11.25 Форталеза 2:2 Гремио 46
12 Васко да Гама 37 13 6 18 55 - 55 07.12.25 21:00 Атлетико Минейро - Васко да Гама03.12.25 Васко да Гама 0:2 Мирасол29.11.25 Васко да Гама 5:1 Интернасьонал23.11.25 Баия 1:0 Васко да Гама20.11.25 Гремио 2:0 Васко да Гама08.11.25 Васко да Гама 1:3 Жувентуде 45
13 Атлетико Минейро 37 11 12 14 38 - 44 07.12.25 21:00 Атлетико Минейро - Васко да Гама04.12.25 Атлетико Минейро 0:3 Палмейрас30.11.25 Форталеза 1:0 Атлетико Минейро26.11.25 Атлетико Минейро 1:1 Фламенго17.11.25 Брагантино 2:0 Атлетико Минейро13.11.25 Атлетико Минейро 3:3 Форталеза 45
14 Сантос 37 11 11 15 42 - 50 07.12.25 21:00 Сантос - Крузейро04.12.25 Жувентуде 0:3 Сантос29.11.25 Сантос 3:0 Спорт Ресифи25.11.25 Интернасьонал 1:1 Сантос20.11.25 Сантос 1:1 Мирасол16.11.25 Сантос 1:0 Палмейрас 44
15 Сеара 37 11 10 16 33 - 37 07.12.25 21:00 Сеара - Палмейрас04.12.25 Фламенго 1:0 Сеара30.11.25 Сеара 1:1 Крузейро25.11.25 Мирасол 3:0 Сеара21.11.25 Сеара 1:2 Интернасьонал09.11.25 Коринтианс 0:1 Сеара 43
16 Форталеза 37 11 10 16 41 - 54 07.12.25 21:00 Ботафого - Форталеза04.12.25 Форталеза 2:1 Коринтианс30.11.25 Форталеза 1:0 Атлетико Минейро27.11.25 Брагантино 0:1 Форталеза20.11.25 Баия 2:3 Форталеза13.11.25 Атлетико Минейро 3:3 Форталеза 43
17 Витория 37 10 12 15 34 - 52 07.12.25 21:00 Витория - Сан-Паулу04.12.25 Брагантино 4:0 Витория29.11.25 Витория 2:0 Мирасол23.11.25 Спорт Ресифи 1:3 Витория20.11.25 Палмейрас 0:0 Витория09.11.25 Витория 0:0 Ботафого 42
18 Интернасьонал 37 10 11 16 41 - 56 07.12.25 21:00 Интернасьонал - Брагантино04.12.25 Сан-Паулу 3:0 Интернасьонал29.11.25 Васко да Гама 5:1 Интернасьонал25.11.25 Интернасьонал 1:1 Сантос21.11.25 Сеара 1:2 Интернасьонал08.11.25 Интернасьонал 2:2 Баия 41
19 Жувентуде 37 9 7 21 34 - 68 07.12.25 21:00 Коринтианс - Жувентуде04.12.25 Жувентуде 0:3 Сантос29.11.25 Жувентуде 1:1 Баия23.11.25 Сан-Паулу 2:1 Жувентуде20.11.25 Жувентуде 3:3 Крузейро08.11.25 Васко да Гама 1:3 Жувентуде 34
20 Спорт Ресифи 37 2 11 24 28 - 71 07.12.25 21:00 Спорт Ресифи - Гремио04.12.25 Баия 2:0 Спорт Ресифи29.11.25 Сантос 3:0 Спорт Ресифи23.11.25 Спорт Ресифи 1:3 Витория19.11.25 Ботафого 3:2 Спорт Ресифи15.11.25 Спорт Ресифи 1:5 Фламенго 17
Полная таблица

Инфографика

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Самуел Лино (Фламенго), асcист Хорхе Карраскаль.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
