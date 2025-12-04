Доминаторы в Южной Америке. Определен победитель чемпионата Бразилии 2025

Команда Фламенго завоевала трофей чемпионата Бразилии 2025 года.

В ночь на 4 декабря в предпоследнем, 37-м туре Фламенго переиграл ФК Сеара со счетом 1:0 – единственный гол на 37-й минуте забил Самуэл Лино.

Эта победа позволила Фламенго набрать 78 очков в турнирной таблице. У ближайшего преследователя – Палмейраса – в активе 73 пунктов.

Фламенго из 37 матчей выиграл 27 поединков, девять раз сыграл вничью, пять раз потерпел поражение, забил 75 голов и 24 раза пропустил. Фламенго является лучшей атакующей команды лиги, командой с лучшей обороной чемпионата и командой с наибольшим количеством набранных очков на домашнем поле.

Лучший бомбардир команды – 31-летний уругвайский хавбек Джорджиан де Арраскаэта.

Фламенго в восьмой раз в истории выиграл национальное первенство и впервые с 2020 года.

Наставник красно-черных – 40-летний экс-игрок Атлетико и Челси Фелипе Луис. Он возглавил команду в конце сентября прошлого года и за это время, помимо чемпионства в этом сезоне, на внутренней арене выиграл Кубок Бразилии 2024, Суперкубок Бразилии 2025 и чемпионат штата Рио-де-Жанейро 2025. А 29 ноября Фелипе Луис и компания завоевали титул Кубка Либертадорес, в финале победив Палмейрас 1:0.

Чемпионат Бразилии 2025. 37-й тур, 4 декабря

Фламенго – Сеара – 1:0

Гол: Лино, 37

Турнирная таблица чемпионата Бразилии

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Фламенго 37 23 9 5 75 - 24 07.12.25 21:00 Мирасол - Фламенго 04.12.25 Фламенго 1:0 Сеара 26.11.25 Атлетико Минейро 1:1 Фламенго 23.11.25 Фламенго 3:0 Брагантино 20.11.25 Флуминенсе 2:1 Фламенго 15.11.25 Спорт Ресифи 1:5 Фламенго 78 2 Палмейрас 37 22 7 8 63 - 32 07.12.25 21:00 Сеара - Палмейрас 04.12.25 Атлетико Минейро 0:3 Палмейрас 26.11.25 Гремио 3:2 Палмейрас 23.11.25 Палмейрас 0:0 Флуминенсе 20.11.25 Палмейрас 0:0 Витория 16.11.25 Сантос 1:0 Палмейрас 73 3 Крузейро 36 19 12 5 53 - 26 05.12.25 00:30 Крузейро - Ботафого 30.11.25 Сеара 1:1 Крузейро 24.11.25 Крузейро 3:0 Коринтианс 20.11.25 Жувентуде 3:3 Крузейро 09.11.25 Крузейро 0:0 Флуминенсе 06.11.25 Гремио 0:1 Крузейро 69 4 Мирасол 37 18 12 7 60 - 36 07.12.25 21:00 Мирасол - Фламенго 03.12.25 Васко да Гама 0:2 Мирасол 29.11.25 Витория 2:0 Мирасол 25.11.25 Мирасол 3:0 Сеара 20.11.25 Сантос 1:1 Мирасол 10.11.25 Мирасол 2:1 Палмейрас 66 5 Флуминенсе 37 18 7 12 48 - 39 07.12.25 21:00 Флуминенсе - Баия 03.12.25 Гремио 1:2 Флуминенсе 28.11.25 Флуминенсе 6:0 Сан-Паулу 23.11.25 Палмейрас 0:0 Флуминенсе 20.11.25 Флуминенсе 2:1 Фламенго 09.11.25 Крузейро 0:0 Флуминенсе 61 6 Баия 37 17 9 11 50 - 44 07.12.25 21:00 Флуминенсе - Баия 04.12.25 Баия 2:0 Спорт Ресифи 29.11.25 Жувентуде 1:1 Баия 23.11.25 Баия 1:0 Васко да Гама 20.11.25 Баия 2:3 Форталеза 08.11.25 Интернасьонал 2:2 Баия 60 7 Ботафого 36 16 11 9 52 - 34 05.12.25 00:30 Крузейро - Ботафого 30.11.25 Коринтианс 2:2 Ботафого 23.11.25 Ботафого 3:2 Гремио 19.11.25 Ботафого 3:2 Спорт Ресифи 09.11.25 Витория 0:0 Ботафого 06.11.25 Ботафого 3:0 Васко да Гама 59 8 Сан-Паулу 37 14 9 14 43 - 46 07.12.25 21:00 Витория - Сан-Паулу 04.12.25 Сан-Паулу 3:0 Интернасьонал 28.11.25 Флуминенсе 6:0 Сан-Паулу 23.11.25 Сан-Паулу 2:1 Жувентуде 21.11.25 Коринтианс 3:1 Сан-Паулу 09.11.25 Сан-Паулу 0:1 Брагантино 51 9 Брагантино 37 14 6 17 44 - 54 07.12.25 21:00 Интернасьонал - Брагантино 04.12.25 Брагантино 4:0 Витория 27.11.25 Брагантино 0:1 Форталеза 23.11.25 Фламенго 3:0 Брагантино 17.11.25 Брагантино 2:0 Атлетико Минейро 09.11.25 Сан-Паулу 0:1 Брагантино 48 10 Коринтианс 37 12 10 15 41 - 46 07.12.25 21:00 Коринтианс - Жувентуде 04.12.25 Форталеза 2:1 Коринтианс 30.11.25 Коринтианс 2:2 Ботафого 24.11.25 Крузейро 3:0 Коринтианс 21.11.25 Коринтианс 3:1 Сан-Паулу 09.11.25 Коринтианс 0:1 Сеара 46 11 Гремио 37 12 10 15 43 - 50 07.12.25 21:00 Спорт Ресифи - Гремио 03.12.25 Гремио 1:2 Флуминенсе 26.11.25 Гремио 3:2 Палмейрас 23.11.25 Ботафого 3:2 Гремио 20.11.25 Гремио 2:0 Васко да Гама 10.11.25 Форталеза 2:2 Гремио 46 12 Васко да Гама 37 13 6 18 55 - 55 07.12.25 21:00 Атлетико Минейро - Васко да Гама 03.12.25 Васко да Гама 0:2 Мирасол 29.11.25 Васко да Гама 5:1 Интернасьонал 23.11.25 Баия 1:0 Васко да Гама 20.11.25 Гремио 2:0 Васко да Гама 08.11.25 Васко да Гама 1:3 Жувентуде 45 13 Атлетико Минейро 37 11 12 14 38 - 44 07.12.25 21:00 Атлетико Минейро - Васко да Гама 04.12.25 Атлетико Минейро 0:3 Палмейрас 30.11.25 Форталеза 1:0 Атлетико Минейро 26.11.25 Атлетико Минейро 1:1 Фламенго 17.11.25 Брагантино 2:0 Атлетико Минейро 13.11.25 Атлетико Минейро 3:3 Форталеза 45 14 Сантос 37 11 11 15 42 - 50 07.12.25 21:00 Сантос - Крузейро 04.12.25 Жувентуде 0:3 Сантос 29.11.25 Сантос 3:0 Спорт Ресифи 25.11.25 Интернасьонал 1:1 Сантос 20.11.25 Сантос 1:1 Мирасол 16.11.25 Сантос 1:0 Палмейрас 44 15 Сеара 37 11 10 16 33 - 37 07.12.25 21:00 Сеара - Палмейрас 04.12.25 Фламенго 1:0 Сеара 30.11.25 Сеара 1:1 Крузейро 25.11.25 Мирасол 3:0 Сеара 21.11.25 Сеара 1:2 Интернасьонал 09.11.25 Коринтианс 0:1 Сеара 43 16 Форталеза 37 11 10 16 41 - 54 07.12.25 21:00 Ботафого - Форталеза 04.12.25 Форталеза 2:1 Коринтианс 30.11.25 Форталеза 1:0 Атлетико Минейро 27.11.25 Брагантино 0:1 Форталеза 20.11.25 Баия 2:3 Форталеза 13.11.25 Атлетико Минейро 3:3 Форталеза 43 17 Витория 37 10 12 15 34 - 52 07.12.25 21:00 Витория - Сан-Паулу 04.12.25 Брагантино 4:0 Витория 29.11.25 Витория 2:0 Мирасол 23.11.25 Спорт Ресифи 1:3 Витория 20.11.25 Палмейрас 0:0 Витория 09.11.25 Витория 0:0 Ботафого 42 18 Интернасьонал 37 10 11 16 41 - 56 07.12.25 21:00 Интернасьонал - Брагантино 04.12.25 Сан-Паулу 3:0 Интернасьонал 29.11.25 Васко да Гама 5:1 Интернасьонал 25.11.25 Интернасьонал 1:1 Сантос 21.11.25 Сеара 1:2 Интернасьонал 08.11.25 Интернасьонал 2:2 Баия 41 19 Жувентуде 37 9 7 21 34 - 68 07.12.25 21:00 Коринтианс - Жувентуде 04.12.25 Жувентуде 0:3 Сантос 29.11.25 Жувентуде 1:1 Баия 23.11.25 Сан-Паулу 2:1 Жувентуде 20.11.25 Жувентуде 3:3 Крузейро 08.11.25 Васко да Гама 1:3 Жувентуде 34 20 Спорт Ресифи 37 2 11 24 28 - 71 07.12.25 21:00 Спорт Ресифи - Гремио 04.12.25 Баия 2:0 Спорт Ресифи 29.11.25 Сантос 3:0 Спорт Ресифи 23.11.25 Спорт Ресифи 1:3 Витория 19.11.25 Ботафого 3:2 Спорт Ресифи 15.11.25 Спорт Ресифи 1:5 Фламенго 17 Полная таблица

