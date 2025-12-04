Доминаторы в Южной Америке. Определен победитель чемпионата Бразилии 2025
Фламенго за тур до завершения национального первенства гарантировал себе чемпионство
Команда Фламенго завоевала трофей чемпионата Бразилии 2025 года.
В ночь на 4 декабря в предпоследнем, 37-м туре Фламенго переиграл ФК Сеара со счетом 1:0 – единственный гол на 37-й минуте забил Самуэл Лино.
Эта победа позволила Фламенго набрать 78 очков в турнирной таблице. У ближайшего преследователя – Палмейраса – в активе 73 пунктов.
Фламенго из 37 матчей выиграл 27 поединков, девять раз сыграл вничью, пять раз потерпел поражение, забил 75 голов и 24 раза пропустил. Фламенго является лучшей атакующей команды лиги, командой с лучшей обороной чемпионата и командой с наибольшим количеством набранных очков на домашнем поле.
Лучший бомбардир команды – 31-летний уругвайский хавбек Джорджиан де Арраскаэта.
Фламенго в восьмой раз в истории выиграл национальное первенство и впервые с 2020 года.
Наставник красно-черных – 40-летний экс-игрок Атлетико и Челси Фелипе Луис. Он возглавил команду в конце сентября прошлого года и за это время, помимо чемпионства в этом сезоне, на внутренней арене выиграл Кубок Бразилии 2024, Суперкубок Бразилии 2025 и чемпионат штата Рио-де-Жанейро 2025. А 29 ноября Фелипе Луис и компания завоевали титул Кубка Либертадорес, в финале победив Палмейрас 1:0.
Чемпионат Бразилии 2025. 37-й тур, 4 декабря
Фламенго – Сеара – 1:0
Гол: Лино, 37
Видеообзор матча
Фотогалерея празднования Фламенго с трофеем чемпионата Бразилии
Турнирная таблица чемпионата Бразилии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Фламенго
|37
|23
|9
|5
|75 - 24
|07.12.25 21:00 Мирасол - Фламенго04.12.25 Фламенго 1:0 Сеара26.11.25 Атлетико Минейро 1:1 Фламенго23.11.25 Фламенго 3:0 Брагантино20.11.25 Флуминенсе 2:1 Фламенго15.11.25 Спорт Ресифи 1:5 Фламенго
|78
|2
|Палмейрас
|37
|22
|7
|8
|63 - 32
|07.12.25 21:00 Сеара - Палмейрас04.12.25 Атлетико Минейро 0:3 Палмейрас26.11.25 Гремио 3:2 Палмейрас23.11.25 Палмейрас 0:0 Флуминенсе20.11.25 Палмейрас 0:0 Витория16.11.25 Сантос 1:0 Палмейрас
|73
|3
|Крузейро
|36
|19
|12
|5
|53 - 26
|05.12.25 00:30 Крузейро - Ботафого30.11.25 Сеара 1:1 Крузейро24.11.25 Крузейро 3:0 Коринтианс20.11.25 Жувентуде 3:3 Крузейро09.11.25 Крузейро 0:0 Флуминенсе06.11.25 Гремио 0:1 Крузейро
|69
|4
|Мирасол
|37
|18
|12
|7
|60 - 36
|07.12.25 21:00 Мирасол - Фламенго03.12.25 Васко да Гама 0:2 Мирасол29.11.25 Витория 2:0 Мирасол25.11.25 Мирасол 3:0 Сеара20.11.25 Сантос 1:1 Мирасол10.11.25 Мирасол 2:1 Палмейрас
|66
|5
|Флуминенсе
|37
|18
|7
|12
|48 - 39
|07.12.25 21:00 Флуминенсе - Баия03.12.25 Гремио 1:2 Флуминенсе28.11.25 Флуминенсе 6:0 Сан-Паулу23.11.25 Палмейрас 0:0 Флуминенсе20.11.25 Флуминенсе 2:1 Фламенго09.11.25 Крузейро 0:0 Флуминенсе
|61
|6
|Баия
|37
|17
|9
|11
|50 - 44
|07.12.25 21:00 Флуминенсе - Баия04.12.25 Баия 2:0 Спорт Ресифи29.11.25 Жувентуде 1:1 Баия23.11.25 Баия 1:0 Васко да Гама20.11.25 Баия 2:3 Форталеза08.11.25 Интернасьонал 2:2 Баия
|60
|7
|Ботафого
|36
|16
|11
|9
|52 - 34
|05.12.25 00:30 Крузейро - Ботафого30.11.25 Коринтианс 2:2 Ботафого23.11.25 Ботафого 3:2 Гремио19.11.25 Ботафого 3:2 Спорт Ресифи09.11.25 Витория 0:0 Ботафого06.11.25 Ботафого 3:0 Васко да Гама
|59
|8
|Сан-Паулу
|37
|14
|9
|14
|43 - 46
|07.12.25 21:00 Витория - Сан-Паулу04.12.25 Сан-Паулу 3:0 Интернасьонал28.11.25 Флуминенсе 6:0 Сан-Паулу23.11.25 Сан-Паулу 2:1 Жувентуде21.11.25 Коринтианс 3:1 Сан-Паулу09.11.25 Сан-Паулу 0:1 Брагантино
|51
|9
|Брагантино
|37
|14
|6
|17
|44 - 54
|07.12.25 21:00 Интернасьонал - Брагантино04.12.25 Брагантино 4:0 Витория27.11.25 Брагантино 0:1 Форталеза23.11.25 Фламенго 3:0 Брагантино17.11.25 Брагантино 2:0 Атлетико Минейро09.11.25 Сан-Паулу 0:1 Брагантино
|48
|10
|Коринтианс
|37
|12
|10
|15
|41 - 46
|07.12.25 21:00 Коринтианс - Жувентуде04.12.25 Форталеза 2:1 Коринтианс30.11.25 Коринтианс 2:2 Ботафого24.11.25 Крузейро 3:0 Коринтианс21.11.25 Коринтианс 3:1 Сан-Паулу09.11.25 Коринтианс 0:1 Сеара
|46
|11
|Гремио
|37
|12
|10
|15
|43 - 50
|07.12.25 21:00 Спорт Ресифи - Гремио03.12.25 Гремио 1:2 Флуминенсе26.11.25 Гремио 3:2 Палмейрас23.11.25 Ботафого 3:2 Гремио20.11.25 Гремио 2:0 Васко да Гама10.11.25 Форталеза 2:2 Гремио
|46
|12
|Васко да Гама
|37
|13
|6
|18
|55 - 55
|07.12.25 21:00 Атлетико Минейро - Васко да Гама03.12.25 Васко да Гама 0:2 Мирасол29.11.25 Васко да Гама 5:1 Интернасьонал23.11.25 Баия 1:0 Васко да Гама20.11.25 Гремио 2:0 Васко да Гама08.11.25 Васко да Гама 1:3 Жувентуде
|45
|13
|Атлетико Минейро
|37
|11
|12
|14
|38 - 44
|07.12.25 21:00 Атлетико Минейро - Васко да Гама04.12.25 Атлетико Минейро 0:3 Палмейрас30.11.25 Форталеза 1:0 Атлетико Минейро26.11.25 Атлетико Минейро 1:1 Фламенго17.11.25 Брагантино 2:0 Атлетико Минейро13.11.25 Атлетико Минейро 3:3 Форталеза
|45
|14
|Сантос
|37
|11
|11
|15
|42 - 50
|07.12.25 21:00 Сантос - Крузейро04.12.25 Жувентуде 0:3 Сантос29.11.25 Сантос 3:0 Спорт Ресифи25.11.25 Интернасьонал 1:1 Сантос20.11.25 Сантос 1:1 Мирасол16.11.25 Сантос 1:0 Палмейрас
|44
|15
|Сеара
|37
|11
|10
|16
|33 - 37
|07.12.25 21:00 Сеара - Палмейрас04.12.25 Фламенго 1:0 Сеара30.11.25 Сеара 1:1 Крузейро25.11.25 Мирасол 3:0 Сеара21.11.25 Сеара 1:2 Интернасьонал09.11.25 Коринтианс 0:1 Сеара
|43
|16
|Форталеза
|37
|11
|10
|16
|41 - 54
|07.12.25 21:00 Ботафого - Форталеза04.12.25 Форталеза 2:1 Коринтианс30.11.25 Форталеза 1:0 Атлетико Минейро27.11.25 Брагантино 0:1 Форталеза20.11.25 Баия 2:3 Форталеза13.11.25 Атлетико Минейро 3:3 Форталеза
|43
|17
|Витория
|37
|10
|12
|15
|34 - 52
|07.12.25 21:00 Витория - Сан-Паулу04.12.25 Брагантино 4:0 Витория29.11.25 Витория 2:0 Мирасол23.11.25 Спорт Ресифи 1:3 Витория20.11.25 Палмейрас 0:0 Витория09.11.25 Витория 0:0 Ботафого
|42
|18
|Интернасьонал
|37
|10
|11
|16
|41 - 56
|07.12.25 21:00 Интернасьонал - Брагантино04.12.25 Сан-Паулу 3:0 Интернасьонал29.11.25 Васко да Гама 5:1 Интернасьонал25.11.25 Интернасьонал 1:1 Сантос21.11.25 Сеара 1:2 Интернасьонал08.11.25 Интернасьонал 2:2 Баия
|41
|19
|Жувентуде
|37
|9
|7
|21
|34 - 68
|07.12.25 21:00 Коринтианс - Жувентуде04.12.25 Жувентуде 0:3 Сантос29.11.25 Жувентуде 1:1 Баия23.11.25 Сан-Паулу 2:1 Жувентуде20.11.25 Жувентуде 3:3 Крузейро08.11.25 Васко да Гама 1:3 Жувентуде
|34
|20
|Спорт Ресифи
|37
|2
|11
|24
|28 - 71
|07.12.25 21:00 Спорт Ресифи - Гремио04.12.25 Баия 2:0 Спорт Ресифи29.11.25 Сантос 3:0 Спорт Ресифи23.11.25 Спорт Ресифи 1:3 Витория19.11.25 Ботафого 3:2 Спорт Ресифи15.11.25 Спорт Ресифи 1:5 Фламенго
|17
Инфографика
События матча
