Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Унион Берлин – Бавария – 2:3. Автоголы, пенальти и Кейн. Видео голов, обзор
Кубок Германии
Унион Берлин
03.12.2025 21:45 – FT 2 : 3
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Германии
04 декабря 2025, 04:24 |
51
0

Унион Берлин – Бавария – 2:3. Автоголы, пенальти и Кейн. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Германии 2025/26

04 декабря 2025, 04:24 |
51
0
Унион Берлин – Бавария – 2:3. Автоголы, пенальти и Кейн. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря мюнхенская Бавария выиграла матч-триллер у Униона Берлин в 1/8 финала Кубка Германии 2025/26.

Подопечные Венсана Компани одолели соперников со счетом 3:2 и пробились в четвертьфинал турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль для Униона с пенальти сделал Леопольд Кверфельд. У Баварии забил Гарри Кейн и еще два автогола оформили защитники соперников.

Кубок Германии 2025/26. 1/8 финала, 3 декабря

Унион Берлин – Бавария – 2:3

Голы: Кверфельд, 40 (пен.), 55 (пен.) – Анса, 12 (автогол), Кейн, 24, Лейте, 45+4 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! С пенальти забил Леопольд Кверфельд (Унион Берлин).
45’ +4
ГОЛ ! Автогол забил Диогу Лейте (Унион Берлин).
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Леопольд Кверфельд (Унион Берлин).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Йосуа Киммих.
12’
ГОЛ ! Автогол забил Ильяс Анса (Унион Берлин).
По теме:
Брайтон – Астон Вилла – 3:4. Безумный камбек и два дубля. Видео голов
Вулвз – Ноттингем – 0:1. Волки заблудились в лесу. Видео гола и обзор матча
Арсенал – Брентфорд – 2:0. Мерино и Сака в лондонском дерби. Видео голов
Бавария Унион Берлин видео голов и обзор Унион Берлин - Бавария пенальти автогол Гарри Кейн Кубок Германии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03 декабря 2025, 09:39 15
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение

Вратарь настроен покинуть «Бенфику» ради топовой лиги

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
Теннис | 03 декабря 2025, 22:03 7
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Бокс | 03.12.2025, 07:22
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
ФОТО. Джорджина Родригес показала жизнь с Криштиану Роналду
Футбол | 04.12.2025, 03:55
ФОТО. Джорджина Родригес показала жизнь с Криштиану Роналду
ФОТО. Джорджина Родригес показала жизнь с Криштиану Роналду
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 03.12.2025, 08:42
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 9
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 20
Биатлон
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 3
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 29
Футбол
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем