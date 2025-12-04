Унион Берлин – Бавария – 2:3. Автоголы, пенальти и Кейн. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Германии 2025/26
3 декабря мюнхенская Бавария выиграла матч-триллер у Униона Берлин в 1/8 финала Кубка Германии 2025/26.
Подопечные Венсана Компани одолели соперников со счетом 3:2 и пробились в четвертьфинал турнира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль для Униона с пенальти сделал Леопольд Кверфельд. У Баварии забил Гарри Кейн и еще два автогола оформили защитники соперников.
Кубок Германии 2025/26. 1/8 финала, 3 декабря
Унион Берлин – Бавария – 2:3
Голы: Кверфельд, 40 (пен.), 55 (пен.) – Анса, 12 (автогол), Кейн, 24, Лейте, 45+4 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь настроен покинуть «Бенфику» ради топовой лиги
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua