3 декабря мюнхенская Бавария выиграла матч-триллер у Униона Берлин в 1/8 финала Кубка Германии 2025/26.

Подопечные Венсана Компани одолели соперников со счетом 3:2 и пробились в четвертьфинал турнира.

Дубль для Униона с пенальти сделал Леопольд Кверфельд. У Баварии забил Гарри Кейн и еще два автогола оформили защитники соперников.

Кубок Германии 2025/26. 1/8 финала, 3 декабря

Унион Берлин – Бавария – 2:3

Голы: Кверфельд, 40 (пен.), 55 (пен.) – Анса, 12 (автогол), Кейн, 24, Лейте, 45+4 (автогол)

Видеообзор матча