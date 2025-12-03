Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Унион Берлин – Бавария. Прогноз и анонс на матч Кубка Германиии
Кубок Германии
Унион Берлин
03.12.2025 21:45 - : -
Бавария
03 декабря 2025, 15:24 |
28
0

Унион Берлин – Бавария. Прогноз и анонс на матч Кубка Германиии

Поединок состоится 3 декабря в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря, в рамках Кубка Германии свою встречу проведут Унион Берлин и Бавария. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Унион Берлин

Столичный клуб проводит текущий сезон на уровне типичного середняка немецкой элиты, 4 победы, 5 поражений и три ничьи, с такими показателями команда занимает 11 строчку в чемпионате. До еврокубков далеко, при этом есть хороший запас прочности по равнению с опасной зоной. В последнем туре Унион Берлин потерпел обидное домашнее поражение от аутсайдера Хайденхайма – 1:2, гости забили на 90-й и 90+5 минутах. Таким образом, прервалась серия из трех матчей без поражений в Бундеслиге.

Поскольку в чемпионате берлинцам не светит борьба за топ-6, особо важным становится национальный кубок, ведь это не только возможность выиграть трофей, а и попасть в Лигу Европы. Маркграф не сыграет из-за травмы, под вопросом Юранович и Сков.

Бавария

Главный немецкий гранд пока доминирует на внутренней арене, после 12 туров команда захватила лидерство, опережая ближайшего конкурента на 8 очков. Долгое время подопечные Венсана Компани шли без поражений, первая неудача случилась в Лиге чемпионов, когда уступили на выезде сильному Арсеналу со счетом 1:3, но с выходом в плей-офф проблем не будет

После упомянутого фиаско баварцы дома с большим трудом обыграли в чемпионате Санкт-Паули на своем поле – 3:1, забив два мяча в компенсированное время. Думаю, мюнхенский клуб будет тяжело остановить на пути к «золотому дублю» в Германии. Предстоящий матч пропустят Девис и Мусиала из-за повреждений.

Личные встречи

Соперники уже пересекались в этом сезоне, матч выдался памятным, ведь баварцы впервые в сезоне потеряли очки, сыграв на выезде 2:2. В том матче Унион мог даже выиграть, но соперник сравнял счет в компенсированное время.

Прогноз

Даже без букмекеров понятно, что гости в этой паре большие фавориты. Унион Берлин постарается повторить недавний подвиг, хоть это и будет сложно.

Думаю, хозяева постараются достойно отвечать на атаки соперника, а не закроются на своей половине поля. Считаю здесь рабочей ставку на обмен забитыми мячами за 1,76.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
