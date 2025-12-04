ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила сексуальным образом. 10/10

Итальянская репортерка Элеонора Инкардона снова привлекла внимание фанатов – на матче «Наполи» – «Кальяри» она появилась в роскошном обтягивающем платье с золотистым узором и длинным черным пальто.

Образ подчеркивал ее фигуру и мгновенно стал хитом соцсетей.

Пользователи осыпали журналистку комплиментами, отмечая, что она затмила происходящее на поле своим стилем и уверенной подачей.

Инкардона продолжает доказывать, что в футболе есть место не только для эмоций и голов, но и для моды – каждый ее выход превращается в событие.