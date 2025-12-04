Другие новости04 декабря 2025, 03:35 |
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила сексуальным образом. 10/10
Элеонора Инкардона превратила футбольный матч в модный подиум
04 декабря 2025, 03:35
Итальянская репортерка Элеонора Инкардона снова привлекла внимание фанатов – на матче «Наполи» – «Кальяри» она появилась в роскошном обтягивающем платье с золотистым узором и длинным черным пальто.
Образ подчеркивал ее фигуру и мгновенно стал хитом соцсетей.
Пользователи осыпали журналистку комплиментами, отмечая, что она затмила происходящее на поле своим стилем и уверенной подачей.
Инкардона продолжает доказывать, что в футболе есть место не только для эмоций и голов, но и для моды – каждый ее выход превращается в событие.
