Эмери побил рекорд и стал самым успешным тренером Астон Виллы

Унаи Эмери побил рекорд по числу побед во главе «Астон Виллы» в Премьер-лиге.

Сегодня команда из Бирмингема одержала победу над «Брайтоном» в 14-м туре – 4:3. Теперь у испанского тренера 62 выигранных матча в английском чемпионате.

Эмери обошел Джона Грегори и Мартина О’Нила, у которых на посту наставника «Астон Виллы» было по 61 победе.

Испанский специалист возглавляет клуб из Бирмингема с 2022 года.

Ранее Эмери сообщил, что руководство клуба хочет сохранить сразу нескольких игроков в составе.

