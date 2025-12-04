Эмери побил рекорд и стал самым успешным тренером Астон Виллы
Унаи обошел Грегори и О'Нила
Унаи Эмери побил рекорд по числу побед во главе «Астон Виллы» в Премьер-лиге.
Сегодня команда из Бирмингема одержала победу над «Брайтоном» в 14-м туре – 4:3. Теперь у испанского тренера 62 выигранных матча в английском чемпионате.
Эмери обошел Джона Грегори и Мартина О’Нила, у которых на посту наставника «Астон Виллы» было по 61 победе.
Испанский специалист возглавляет клуб из Бирмингема с 2022 года.
Ранее Эмери сообщил, что руководство клуба хочет сохранить сразу нескольких игроков в составе.
Unai Emery has won more Premier League games in charge of Aston Villa than any other manager in the club’s history:— Squawka (@Squawka) December 3, 2025
◉ 62 - Unai Emery
◎ 61 - John Gregory
◎ 61 - Martin O’Neil
It's the first time Villa have won a Premier League away game after being 2-0 down in 20 years.… pic.twitter.com/cGnXrvyZuZ
