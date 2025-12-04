Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эмери побил рекорд и стал самым успешным тренером Астон Виллы
Англия
04 декабря 2025, 01:58 |
70
0

Эмери побил рекорд и стал самым успешным тренером Астон Виллы

Унаи обошел Грегори и О'Нила

04 декабря 2025, 01:58 |
70
0
Эмери побил рекорд и стал самым успешным тренером Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine

Унаи Эмери побил рекорд по числу побед во главе «Астон Виллы» в Премьер-лиге.

Сегодня команда из Бирмингема одержала победу над «Брайтоном» в 14-м туре – 4:3. Теперь у испанского тренера 62 выигранных матча в английском чемпионате.

Эмери обошел Джона Грегори и Мартина О’Нила, у которых на посту наставника «Астон Виллы» было по 61 победе.

Испанский специалист возглавляет клуб из Бирмингема с 2022 года.

Ранее Эмери сообщил, что руководство клуба хочет сохранить сразу нескольких игроков в составе.

По теме:
Артета оценил победу над Брентфордом и отметил ключевые моменты матча
Большая сенсация в АПЛ. Новичок чемпионата обыграл Челси
Ливерпуль спасся от позора в АПЛ в матче с новичком на Энфилде
Унаи Эмери Английская Премьер-лига Астон Вилла Брайтон
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 03 декабря 2025, 08:42 10
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо

Президент клуба не хочет видеть тренера из УПЛ

Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Футбол | 04 декабря 2025, 00:27 0
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста

Юргену предложили заменить Хаби Алонсо

Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Водные виды | 03.12.2025, 20:10
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Футбол | 03.12.2025, 07:02
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Бокс | 03.12.2025, 18:35
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 22
Футбол
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 6
Футбол
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
02.12.2025, 11:35 1
Бокс
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 22
Футбол
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
02.12.2025, 12:43
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
03.12.2025, 20:01
Бокс
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
02.12.2025, 15:53 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем