Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 октября 2025, 11:51 |
112
0

Астон Вилла планирует сохранить трех главных футболистов

Тренер Эмери рассказал, кому предложат новые контракты

23 октября 2025, 11:51
112
0
Астон Вилла планирует сохранить трех главных футболистов
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Морган Роджерс

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, что руководство бирмингемского клуба хочет сохранить сразу нескольких игроков.

Согласно данным ESPN, новые трудовые контракты будут предложены шотландскому полузащитнику Джону Макгинну, английскому вингеру Моргану Роджерсу и польскому защитнику Мэтти Кэшу.

На сегодняшний день «вилланы» набрали 12 очков после 8 туров Английской Премьер-лиги (АПЛ). Команда испанского специалиста Эмери идет 11-ой в турнирной таблице.

В 9-ом туре национального первенства «Астон Вилла» дома примет «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе в Бирмингеме 26 октября. В прошлом туре подопечные Эмери на выезде победили «Тоттенхэм» (2:1).

Астон Вилла Унаи Эмери Джон Макгинн Морган Роджерс Мэтти Кэш чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Оксана Баландина Источник: ESPN
