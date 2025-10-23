Астон Вилла планирует сохранить трех главных футболистов

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, что руководство бирмингемского клуба хочет сохранить сразу нескольких игроков.

Согласно данным ESPN, новые трудовые контракты будут предложены шотландскому полузащитнику Джону Макгинну, английскому вингеру Моргану Роджерсу и польскому защитнику Мэтти Кэшу.

На сегодняшний день «вилланы» набрали 12 очков после 8 туров Английской Премьер-лиги (АПЛ). Команда испанского специалиста Эмери идет 11-ой в турнирной таблице.

В 9-ом туре национального первенства «Астон Вилла» дома примет «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе в Бирмингеме 26 октября. В прошлом туре подопечные Эмери на выезде победили «Тоттенхэм» (2:1).