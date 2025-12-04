Интер – Венеция – 5:1. Разгром в Кубке, дубль Тюрама. Видео голов и обзор

Вечером 3 декабря Интер на своем поле разгромил Венецию (5:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Голы забили Анди Диуф, Франческо Пио Эспозито, Маркус Тюрам (дубль). Анж-Йоан Бонни.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Альфред Данкан забил гол престижа для гостей.

Интеру вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет против Ромы или Торино.

Кубок Италии. 1/8 финала, 3 декабря 2025 года

Интер – Венеция – 5:1

Голы: Диуф, 18, Эспозито, 20, Тюрам, 34, 51, Бонни, 75 – Данкан, 66

Видео голов и обзор матча