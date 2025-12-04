Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер – Венеция – 5:1. Разгром в Кубке, дубль Тюрама. Видео голов и обзор
03.12.2025 22:00 – FT 5 : 1
04 декабря 2025, 01:17 | Обновлено 04 декабря 2025, 01:18
Интер – Венеция – 5:1. Разгром в Кубке, дубль Тюрама. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии

Интер – Венеция – 5:1. Разгром в Кубке, дубль Тюрама. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 декабря Интер на своем поле разгромил Венецию (5:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Голы забили Анди Диуф, Франческо Пио Эспозито, Маркус Тюрам (дубль). Анж-Йоан Бонни.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Альфред Данкан забил гол престижа для гостей.

Интеру вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет против Ромы или Торино.

Кубок Италии. 1/8 финала, 3 декабря 2025 года

Интер – Венеция – 5:1

Голы: Диуф, 18, Эспозито, 20, Тюрам, 34, 51, Бонни, 75 – Данкан, 66

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Анж-Йоан Бонни (Интер Милан).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Ричи Саградо (Венеция).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан), асcист Давиде Фраттези.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан), асcист Петр Зелински.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Пио Эспозито (Интер Милан).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Анди Диуф (Интер Милан), асcист Давиде Фраттези.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
