  4. Отгрузили 5 мячей. Интер разгромил Венецию и вышел в 1/4 финала Кубка
Кубок Италии
Интер Милан
03.12.2025 22:00 – FT 5 : 1
Венеция
Италия
03 декабря 2025, 23:56 | Обновлено 04 декабря 2025, 00:44
Дубль для хозяев поля в кубковом матче оформил Маркус Тюрам

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 декабря Интер на своем поле разгромил Венецию (5:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Нерадзурри без проблем контролировали игру на протяжении всего поединка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 18-й минуте Анди Диуф открыл счет, через две минуты Франческо Эспозито увеличил преимущество, а на 34-й минуте Маркус Тюрам довел счет до 3:0.

После перерыва на 51-й минуте Маркус Тюрам оформил дубль. Альфред Данкан забил гол престижа для гостей на 66-й минуте. Точку в матче поставил Анж-Йоан Бонни на 75-й минуте.

Победа 5:1 гарантировала Интеру выход в четвертьфинал турнира, где соперником будет Рома или Торино.

Кубок Италии. 1/8 финала, 3 декабря 2025 года

Интер – Венеция – 5:1

Голы: Диуф, 18, Эспозито, 20, Тюрам, 34, 51, Бонни, 75 – Данкан, 66

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
