Интер Милан

3 декабря, в рамках Кубка Италии свой матч проведут Интер и Венеция. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

«Сине-черные» уже привычно пытаются везде успеть, пока команда выглядит неплохо. После ухода Симоне Индзаги можно было ожидать спада, Киву казался сомнительной кандидатурой на пост главного тренера, но новый коуч точно пока не проваливается. Интер идет на третьей строчке в чемпионате, отставая от парочки лидеров всего на один балл.

Все хорошо и в Лиге чемпионов, там клуб с показателем 4 по и одно поражение занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Большое количество турниров стало привычным делом для команды за последние сезоны. Не сыграют Дюмфрис и Паласиос, под вопросом Бонни, Дармиан и Ди Дженнаро.

Венеция

Еще в прошлом сезоне Венеция играла в элите, но сохранить прописку не смогла. Теперь клуб идет в Серии В, где пытается вести борьбу за повышение в классе. Старт сезона был не самым ярким, но сейчас команда набрала обороты, одержав 4 победы в пяти матчах.

В последнем туре команда обыграла на своем поле Мантову со счетом 3:0, дублем отметился Адоранте, который вышел на замену во втором тайме. Кубок Италии отличная возможность напомнить о себе, а также проверить силы на фоне соперников из элитного дивизиона. Не сыграют из-за повреждений Конде, Франьич, Пьетрелли, Плиццари, Шверко.

Личные встречи

У клубов не такая богатая история очных противостояний, но явным перевесом владеет миланский клуб. В прошлом сезоне соперники пересекались в рамках Серии А, оба матча тогда выиграл Интер с одинаковым счетом 1:0.

Прогноз

Стоит понимать, что играют представители разных дивизионов, это автоматически делает фаворитом клуб из элиты, к тому же, Интер играет на своем поле. Если анализировать котировки, букмекеры не видят в этой паре интриги, предлагая символический коэффициент на успех миланского клуба. Я тоже жду уверенного выхода в четвертьфинал подопечных Киву. Предлагаю сделать ставку на победу хозяев с форой -2 за 1,76.