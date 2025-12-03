Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Италии
Наполи
03.12.2025 19:00 – FT 1 : 1
9 : 8 Серия пенальти Серия пенальти
Кальяри
Италия
03 декабря 2025, 21:39 | Обновлено 03 декабря 2025, 21:44
Серия пенальти из 20 ударов. Наполи чуть не вылетел из Кубка Италии

Для победы над Кальяри клубу из Неаполя пришлось приложить много усилий

Серия пенальти из 20 ударов. Наполи чуть не вылетел из Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В драматичной серии пенальти Наполи прошел Кальяри и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Клуб из Неаполя одержал сверхтяжелую победу над Кальяри в 1/8 финала, переиграв соперника в длинной серии пенальти (пен. 9:8) после ничьей 1:1 в основное время.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте, отличился Лоренцо Лукка. Кальяри ответил после перерыва, на 67-й минуте Себастьяно Эспозито восстановил равновесие (1:1).

Победитель определился в серии послематчевых пенальти. Серия затянулась до 10 ударов со стороны обеих команд, и решающим стал промах Зиту Лувумбу. Алессандро Буонджорно пробил точно и вывел Наполи в следующий раунд.

В четвертьфинале Наполи сыграет против победителя пары Фиорентина – Комо.

Кубок Италии. 1/8 финала, 3 декабря 2025

Наполи – Кальяри – 1:1 (пен. 9:8)

Голы: Лоренцо Лукка, 28 – Себастьяно Эспозито, 67

Фотогалерея

Интер Милан – Венеция. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
Аталанта – Дженоа – 4:0. Две команды Малиновского в Кубке. Видео голов
Без Малиновского нет игры. Аталанта разгромила Дженоа в Кубке Италии
Кубок Италии по футболу Наполи Кальяри серия пенальти Лоренцо Лукка Себастьяно Эспозито Алессандро Буонджорно
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
