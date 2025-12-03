Серия пенальти из 20 ударов. Наполи чуть не вылетел из Кубка Италии

В драматичной серии пенальти Наполи прошел Кальяри и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Клуб из Неаполя одержал сверхтяжелую победу над Кальяри в 1/8 финала, переиграв соперника в длинной серии пенальти (пен. 9:8) после ничьей 1:1 в основное время.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте, отличился Лоренцо Лукка. Кальяри ответил после перерыва, на 67-й минуте Себастьяно Эспозито восстановил равновесие (1:1).

Победитель определился в серии послематчевых пенальти. Серия затянулась до 10 ударов со стороны обеих команд, и решающим стал промах Зиту Лувумбу. Алессандро Буонджорно пробил точно и вывел Наполи в следующий раунд.

В четвертьфинале Наполи сыграет против победителя пары Фиорентина – Комо.

Кубок Италии. 1/8 финала, 3 декабря 2025

Наполи – Кальяри – 1:1 (пен. 9:8)

Голы: Лоренцо Лукка, 28 – Себастьяно Эспозито, 67

Фотогалерея