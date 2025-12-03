3 декабря, в рамках 1/8 финала Кубка Италии, между собой сыграют Наполи и Кальяри. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Наполи

Не так давно, Наполи стал полноценным итальянским грандом, теперь клуб уверенно держит марку. После 13 туров Серии А команда делит лидерство с Миланом, уступая конкуренту только по дополнительным показателям. В последнем туре подопечные Антонио Конте одолели в гостях еще одного конкурента, столичную Рому со счетом 1:0.

Тяжелее идут дела в Лиге чемпионов, команда хоть и занимает 20 проходное в плей-офф место, но даже одна осечка может оставить неаполитанцев за бортом топ-24. У клуба много кадровых проблем, ведь из-за травм не могут помочь партнерам: Ангисса, Де Брюйне, Лукаку, Гилмор, Гутьеррес и Мерет.

Кальяри

Сардинцы не могут похвастаться особыми успехами в текущем сезоне, так как занимают в Серии А скромное 15 место, отрыв от опасной зоны составляет всего один балл. В последнем туре Кальяри уступил на выезде Ювентусу со счетом 1:2, чем продолжил серию без побед до девяти матчей.

Команде ничего не светит в чемпионате, поэтому можно реабилитироваться в Кубке Италии. Сардинцы явно не в форме, поэтому одолеть действующего чемпиона и лидера в его логове будет крайне сложно. Белотти и Педро пропустят предстоящий матч из-за травм, под вопросом Мина и Маццителли.

Личные встречи

Статистика очных противостояний свидетельствует о том, что Кальяри не может обыграть соперника в последних десяти матчах. Команды уже пересекались в этом сезоне, тогда Наполи вырвал победу на своем поле со счетом 1:0, забив единственный мяч в компенсированное время.

Прогноз

Неаполитанцы выше классом и играют дома, эти два фактора делают их фаворитами встречи. Хозяева должны контролировать ход встречи, несмотря на немалое количество кадровых потерь.

Жду напряженной битвы, где есть немалая вероятность сенсации. Я поверю в подопечных и поставлю на их победу с форой -1 гол за 1,67.