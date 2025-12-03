В драматичной серии пенальти Наполи прошел Кальяри и вышел в четвертьфинал Кубка Италии.

На 28-й минуте счет для хозяев поля открыл Лоренцо Лукка. На 67-й минуте Себастьяно Эспозито восстановил равновесие (1:1).

Серии послематчевых пенальти затянулась до 10 ударов обеих команд. У хозяев пенальти не забил Давид Нерес, экс-игрок Шахтера.

Решающим стал промах Зиту Лувумбу у гостей. Алессандро Буонджорно пробил точно и вывел Наполи в следующий раунд.

Кубок Италии. 1/8 финала, 3 декабря 2025

Наполи – Кальяри – 1:1 (пен. 9:8)

Голы: Лоренцо Лукка, 28 – Себастьяно Эспозито, 67

Серия пенальти: Оберт (0:1), Политано (1:1), Борелли (1:2), Мактоминей (2:2), Прати (2:3), Ланг (3:3), Феличи (не забил), Хойлунд (4:3), Эспозито (4:4), Давид Нерес (не забил), Луперто (4:5), Эльмас (5:5), Адопо (5:6), Милинкович-Савич (6:6), Идрисси (6:7), Спинаццола (7:7), Ди Пардо (7:8), Жуан Жезус (8:8), Лувумбу (не забил), Буонджорно (8:9)

Видео голов и обзор матча