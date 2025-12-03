Наполи – Кальяри – 1:1 (пен. 9:8). Сумасшедшая серия пенальти. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии
В драматичной серии пенальти Наполи прошел Кальяри и вышел в четвертьфинал Кубка Италии.
На 28-й минуте счет для хозяев поля открыл Лоренцо Лукка. На 67-й минуте Себастьяно Эспозито восстановил равновесие (1:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Серии послематчевых пенальти затянулась до 10 ударов обеих команд. У хозяев пенальти не забил Давид Нерес, экс-игрок Шахтера.
Решающим стал промах Зиту Лувумбу у гостей. Алессандро Буонджорно пробил точно и вывел Наполи в следующий раунд.
Кубок Италии. 1/8 финала, 3 декабря 2025
Наполи – Кальяри – 1:1 (пен. 9:8)
Голы: Лоренцо Лукка, 28 – Себастьяно Эспозито, 67
Серия пенальти: Оберт (0:1), Политано (1:1), Борелли (1:2), Мактоминей (2:2), Прати (2:3), Ланг (3:3), Феличи (не забил), Хойлунд (4:3), Эспозито (4:4), Давид Нерес (не забил), Луперто (4:5), Эльмас (5:5), Адопо (5:6), Милинкович-Савич (6:6), Идрисси (6:7), Спинаццола (7:7), Ди Пардо (7:8), Жуан Жезус (8:8), Лувумбу (не забил), Буонджорно (8:9)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португальский гранд хочет получить 40 миллионов евро
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua