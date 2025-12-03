Жирона Ваната и Цыганкова опозорилась против команды D3 и вылетела с Кубка
Подопечные Мичела в 1/32 финала Кубка Испании потерпела поражение от Оренсе
Каталонская Жирона завершила выступления в Кубке Испании 2025/26.
В выездном матче 1/32 финала подопечные Мичела потерпели сенсационное поражение от команды Оренсе со счетом 1:2.
Первый мяч красно-белые пропустили на первой минуте от Альваро Юсте – воспитанника мадридского Атлетико. На 25-й Ясеру Асприлье удалось сравнять.
Победный гол Оренсе, который выступает в третьем по силе дивизионе Испании, забил на 64-й – отличился Омар Оухдади.
В составе Жироны сыграли два представителя Украины: Владислав Ванат (форвард) и Виктор Цыганков (вингер).
Ванат появился на поле на 34-й минуте вместе травмированного Абеля Руиса. А Цыганков вышел на 65-й. Голевыми действиями украинцы отличиться не сумели, Владислав получил желтую на 58-й.
Кубок Испании 2025/26. 1/32 финала, 4 декабря
Оренсе – Жирона – 2:1
Голы: Юсте, 1, Оухдади, 64 – Асприлья, 25
