Кубок Испании
Оренсе
03.12.2025 22:00 – FT 2 : 1
Жирона
Кубок Испании
03 декабря 2025, 23:59 | Обновлено 04 декабря 2025, 00:11
1191
0

Жирона Ваната и Цыганкова опозорилась против команды D3 и вылетела с Кубка

Подопечные Мичела в 1/32 финала Кубка Испании потерпела поражение от Оренсе

03 декабря 2025, 23:59 | Обновлено 04 декабря 2025, 00:11
1191
0
Жирона Ваната и Цыганкова опозорилась против команды D3 и вылетела с Кубка
ФК Жирона

Каталонская Жирона завершила выступления в Кубке Испании 2025/26.

В выездном матче 1/32 финала подопечные Мичела потерпели сенсационное поражение от команды Оренсе со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый мяч красно-белые пропустили на первой минуте от Альваро Юсте – воспитанника мадридского Атлетико. На 25-й Ясеру Асприлье удалось сравнять.

Победный гол Оренсе, который выступает в третьем по силе дивизионе Испании, забил на 64-й – отличился Омар Оухдади.

В составе Жироны сыграли два представителя Украины: Владислав Ванат (форвард) и Виктор Цыганков (вингер).

Ванат появился на поле на 34-й минуте вместе травмированного Абеля Руиса. А Цыганков вышел на 65-й. Голевыми действиями украинцы отличиться не сумели, Владислав получил желтую на 58-й.

Кубок Испании 2025/26. 1/32 финала, 4 декабря

Оренсе – Жирона – 2:1

Голы: Юсте, 1, Оухдади, 64 – Асприлья, 25

Жирона Оренсе Кубок Испании по футболу Виктор Цыганков Владислав Ванат Ясер Асприлья Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
