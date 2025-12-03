Жирона играет с командой D3 в Кубке Испании. Ванат заменил травмированного

3 декабря каталонская Жирона проводит выездной матч 1/32 финала Кубка Испании против команды третьего дивизиона страны Оренсе.

После первого тайма счет 1:1. Красно-белые пропустили на первой минуте от Альваро Юсте и сумели сравнять на 25-й – Ясер Асприлья после незабитого пенальти добил мяч в ворота соперников.

Украинские футболисты Жироны Владислав Ванат (форвард) и Виктор Цыганков (вингер) начали поединок на скамейке для запасных.

Ванат появился на поле на 34-й вместо травмированного Абеля Руиса. Цыганков пока еще в резерве, а Владислав Крапивцов (голкипер) отсутствует в заявке из-за травмы.

Стартовый состав Жироны на матч против Оренсе