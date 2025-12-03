Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оренсе – Жирона. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Кубок Испании
03 декабря 2025, 13:44 | Обновлено 03 декабря 2025, 14:15
Оренсе – Жирона. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании

Поединок состоится 3 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

Оренсе – Жирона. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
ФК Жирона. Владислав Ванат и Виктор Цыганков

3 декабря на Эстадио де О Коуто пройдет матч 1/32 финала Кубка Испании, в котором Оренсе встретится с Жироной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Оренсе

Команда была основана в конце 70-х лет прошлого века в одноименном городе из автономной провинции Галисия. Но очень долгое время она прозябала на самых региональных, любительских уровнях. Даже в 2021/2022 пришлось играть на пятом уровне испанского футбола. Но зато в прошлом сезоне наконец-то получилось дебютировать на третьем, в Примере Федерасьон. Тогда все закончилось десятым местом, строго в середине таблицы своей группы.

Сейчас получается держаться на примерно таком же уровне. Но при этом к концу осень заметно набрали форму. В том числе в кубке успели создать одну сенсацию: пусть и в рамках экстра-тайма, но выбили другого представителя Примеры, Овьедо: сровняли на 90+ минуте на 2:2 и забили дважды в дополнительное время!

Жирона

Клуб навсегда запомнился позапрошлым сезоном, когда сенсационно получалось лидировать, и, все же пропустив Реал с Барселоной, все-таки закончив на третьем месте. Впрочем, после того прыжка явно выше головы, потом были скромные результаты, причем везде - и в прошлом розыгрыше Копы дель Рей, и в дебютной Лиге чемпионов, и в Примере, где прошлый сезон закончили шестнадцатыми, всего на очко опередив вылетевший Леганес.

Новая темпорада начиналась с поражений. Но потом укрепили состав поздними подписаниями, в том числе и Ваната. Да и Цыганков наконец-то восстановился. Именно с передачи Виктора в крайнем туре Унаи открывал счет в матче с Реалом. В итоге мадридцы ограничились только ничьей, а хозяева взяли через эти 1:1 важное в разрезе борьбы за выживание очко. Вот только сколько усилий на это пошло, и смогут ли они собраться на Копу?

Статистика личных встреч

Клубы в среду впервые сыграют друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы логично считают явным фаворитом гостей из Каталонии. Но те выложились с Реалом и просто не могут тратить много сил на кубок. Стоит подумать о форе +2 гола на хозяев арены (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Оренсе
03.12.2025 -
22:00
Жирона
Оренсе Жирона Кубок Испании по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов
