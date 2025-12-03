Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Звезда Реала получил травму. В Мадриде очень обеспокоены
Испания
03 декабря 2025, 23:51 |
Звезда Реала получил травму. В Мадриде очень обеспокоены

Повреждение обнаружено у Трента Александера-Арнольда

Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

У английского защитника мадридского «Реала» Трента Александера-Арнольда обнаружена травма.

27-летний футболист получил повреждение в игре чемпионата Испании с «Атлетиком» Бильбао, после чего был заменен.

По информации Cope, руководство испанского гранда очень обеспокоено здоровьем англичанина, У него выявлена травма левой приводящей мышцы, скоро он пройдет дополнительные обследования.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 11 матчей на клубном уровне, в которых отличился одной голевой передачей.

Ранее Тибо Куртуа назвал лучшего нападающего мира.

По теме:
Куртуа назвал лучшего нападающего в мире
Хаби АЛОНСО: «Он позволил нам сохранить преимущество и продолжить игру»
Гол + пас. Только 4 команды Ла Лиги забили больше в сезоне, чем Мбаппе
Реал Мадрид Атлетик - Реал Ла Лига травма чемпионат Испании по футболу Трент Александер-Арнольд Атлетик Бильбао
Даниил Кирияка Источник: Cope
