Звезда Реала получил травму. В Мадриде очень обеспокоены

У английского защитника мадридского «Реала» Трента Александера-Арнольда обнаружена травма.

27-летний футболист получил повреждение в игре чемпионата Испании с «Атлетиком» Бильбао, после чего был заменен.

По информации Cope, руководство испанского гранда очень обеспокоено здоровьем англичанина, У него выявлена травма левой приводящей мышцы, скоро он пройдет дополнительные обследования.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 11 матчей на клубном уровне, в которых отличился одной голевой передачей.

Ранее Тибо Куртуа назвал лучшего нападающего мира.