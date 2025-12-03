Звезда Реала получил травму. В Мадриде очень обеспокоены
Повреждение обнаружено у Трента Александера-Арнольда
У английского защитника мадридского «Реала» Трента Александера-Арнольда обнаружена травма.
27-летний футболист получил повреждение в игре чемпионата Испании с «Атлетиком» Бильбао, после чего был заменен.
По информации Cope, руководство испанского гранда очень обеспокоено здоровьем англичанина, У него выявлена травма левой приводящей мышцы, скоро он пройдет дополнительные обследования.
В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 11 матчей на клубном уровне, в которых отличился одной голевой передачей.
Ранее Тибо Куртуа назвал лучшего нападающего мира.
