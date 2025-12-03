ФОТО. На стадионе Динамо состоялось прощание с Владимиром Мунтяном

В среду на стадионе Динамо имени В. Лобановского прощались с легендарным игроком клуба Владимиром Мунтяном, который благодаря своей зрелищной игре на футбольном поле и невероятной человечности и искренности вписал свое имя в истории украинского и европейского футбола.

Владимир Федорович умер 1 декабря на 80-м году жизни после продолжительной болезни.

Отдать честь Владимиру Мунтяну вместе с его семьей и друзьями пришли ветераны Динамо, руководство киевского клуба, известные футбольные деятели.

Среди них президент Динамо Игорь Суркис, почетный член УЕФА Григорий Суркис, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф и другие сотрудники клуба, выдающиеся игроки Динамо прошлого Леонид Буряк, Александр Заваров, Олег Кузнецов, Владимир Бессонов.

Также почтить память легенды Динамо и провести его в последний путь пришли преданные болельщики клуба.