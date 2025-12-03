Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Малиновский не попал в заявку Дженоа на матч Кубка Италии
Италия
03 декабря 2025, 09:39
Малиновский не попал в заявку Дженоа на матч Кубка Италии

Украинец пропустит матч против Аталанты из-за болезни

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский не сыграет в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Аталанты». Об этом пишет клубная пресс-служба.

Как сообщает официальный сайт клуба, Руслан Малиновский вместе с защитником Стефано Сабелли не поехали на выездной матч вместе с командой из-за симптомов гриппа.

В текущем сезоне Руслан Малиновский сыграл 12 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отличился 1 результативной передачей.

Матч «Аталанта» – «Дженоа» состоится в среду, 3 декабря. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.

Руслан Малиновский Дженоа Кубок Италии по футболу Аталанта
Олег Вахоцкий Источник: ФК Дженоа
