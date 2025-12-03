Малиновский не попал в заявку Дженоа на матч Кубка Италии
Украинец пропустит матч против Аталанты из-за болезни
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский не сыграет в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Аталанты». Об этом пишет клубная пресс-служба.
Как сообщает официальный сайт клуба, Руслан Малиновский вместе с защитником Стефано Сабелли не поехали на выездной матч вместе с командой из-за симптомов гриппа.
В текущем сезоне Руслан Малиновский сыграл 12 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отличился 1 результативной передачей.
Матч «Аталанта» – «Дженоа» состоится в среду, 3 декабря. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.
📌 CONVOCATI | #AtalantaGenoa pic.twitter.com/XTLvC05CZd— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 2, 2025
