Малиновский не попал в заявку Дженоа на матч Кубка Италии

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский не сыграет в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Аталанты». Об этом пишет клубная пресс-служба.

Как сообщает официальный сайт клуба, Руслан Малиновский вместе с защитником Стефано Сабелли не поехали на выездной матч вместе с командой из-за симптомов гриппа.

В текущем сезоне Руслан Малиновский сыграл 12 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отличился 1 результативной передачей.

Матч «Аталанта» – «Дженоа» состоится в среду, 3 декабря. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.