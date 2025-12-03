Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Реала высказался о психологическом здоровье защитника Барселоны
Испания
03 декабря 2025, 03:24 |
Тренер Реала высказался о психологическом здоровье защитника Барселоны

Алонсо поддержал Араухо

03 декабря 2025, 03:24 |
Тренер Реала высказался о психологическом здоровье защитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поддержал защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

Ранее стало известно, что уругвайский защитник попросил клуб предоставить ему время для восстановления после стресса. Сообщалось, что его психологическое состояние ухудшилось еще до того, как он получил красную карточку в матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:3).

– Как вы относитесь к тому, что Араухо берет перерыв из-за психологического состояния? Не кажется ли вам, что в современном футболе нарушаются определенные табу?

– Прежде всего, мы должны уважать чувства и потребности игроков. Они люди, а не машины. На них возлагаются высокие требования и большая ответственность. И если они принимают такое решение, если это пойдет им на пользу, это кажется мне полностью логичным, – сказал Алонсо.

По теме:
6 побед за 14 лет: ужасающая статистика Симеоне против Барселоны
Кроос – о Винисиусе: на что жалуется легенда Реала?
ВИДЕО. Как Ферран установил окончательный счет в матче Барселона – Атлетико
Хаби Алонсо Реал Мадрид Барселона Рональд Араухо Челси - Барселона удаление (красная карточка)
Михаил Олексиенко Источник: AS
