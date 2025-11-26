Король удалений: защитник Барсы – второй в топ-лигах по красным
Удаление Араухо стало четвертым за два года
Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил уже четвертую красную карточку с марта 2023 года. За этот период времени в топ-5 европейских лиг чаще него удалялся только один игрок – защитник «Хетафе» Домингуш Дуарте (5 удалений).
Уругвайский футболист был удален с поля на 44–й минуте матча 5–го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» («Барса» проиграла со счетом 3:0).
В текущем сезоне Лиги чемпионов Араухо принял участие в четырех поединках, в которых он не отметился результативными действиями.
Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» планирует расстаться с капитаном команды уже этой зимой.
