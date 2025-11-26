Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Король удалений: защитник Барсы – второй в топ-лигах по красным
Испания
26 ноября 2025, 02:24 | Обновлено 26 ноября 2025, 02:25
75
0

Король удалений: защитник Барсы – второй в топ-лигах по красным

Удаление Араухо стало четвертым за два года

26 ноября 2025, 02:24 | Обновлено 26 ноября 2025, 02:25
75
0
Король удалений: защитник Барсы – второй в топ-лигах по красным
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил уже четвертую красную карточку с марта 2023 года. За этот период времени в топ-5 европейских лиг чаще него удалялся только один игрок – защитник «Хетафе» Домингуш Дуарте (5 удалений).

Уругвайский футболист был удален с поля на 44–й минуте матча 5–го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» («Барса» проиграла со счетом 3:0).

В текущем сезоне Лиги чемпионов Араухо принял участие в четырех поединках, в которых он не отметился результативными действиями.

Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» планирует расстаться с капитаном команды уже этой зимой.

По теме:
Скандал в Ла Лиге: Мбаппе рискует получить дисквалификацию
Боруссия Д – Вильярреал – 4:0. Субмарина на дне. Видео голов и обзор
Гвардиола признал свои ошибки после 0:2 от Байера
Рональд Араухо Барселона Челси Челси - Барселона Лига чемпионов Ла Лига удаление (красная карточка)
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25 ноября 2025, 06:23 78
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо

Горняки набрали 30 очков и лидируют в чемпионате Украины

Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Бокс | 25 ноября 2025, 09:59 4
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику

Британец хочет организовать трилогию

Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Футбол | 25.11.2025, 08:43
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Барселона не забила в ЛЧ впервые после поражения от Шахтера
Футбол | 26.11.2025, 01:39
Барселона не забила в ЛЧ впервые после поражения от Шахтера
Барселона не забила в ЛЧ впервые после поражения от Шахтера
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Футзал | 25.11.2025, 20:37
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 9
Футбол
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
24.11.2025, 07:33
Футбол
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем