Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона планирует избавиться от капитана команды уже зимой. Ищут варианты
Испания
07 октября 2025, 17:45 |
731
0

Барселона планирует избавиться от капитана команды уже зимой. Ищут варианты

Рональд Араухо может покинуть Каталонию

07 октября 2025, 17:45 |
731
0
Барселона планирует избавиться от капитана команды уже зимой. Ищут варианты
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо может покинуть испанский гранд. Об этом сообщает Sport.

По информации источника, 26-летний футболист летом отклонил четыре предложения ради того, чтобы остаться в «Барселоне», но клуб все равно планирует избавиться от футболиста летом за 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Рональд Араухо провел 7 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» определилась с будущим Флика после двух поражений подряд.

По теме:
Бывший спортивный директор Барселоны нашел себе место в мадридском гранде
ОФИЦИАЛЬНО. Не Бускетс. Еще одна легенда Барсы завершит карьеру в Майами
«Таков план». Довбик узнал печальные новости о своем будущем
Рональд Араухо Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
Футбол | 07 октября 2025, 12:39 8
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины

Цыганков не сыграет против Исландии и Азербайджана

Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Бокс | 06 октября 2025, 23:01 0
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион

Агит Кабайел готов драться с Александром

Олег ШЕЛАЕВ: «Остается надеяться, что Ребров не ошибся»
Футбол | 07.10.2025, 18:37
Олег ШЕЛАЕВ: «Остается надеяться, что Ребров не ошибся»
Олег ШЕЛАЕВ: «Остается надеяться, что Ребров не ошибся»
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Футбол | 06.10.2025, 22:28
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
Футбол | 07.10.2025, 02:38
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 8
Футбол
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
05.10.2025, 23:41
Футбол
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 4
Бокс
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
06.10.2025, 03:29
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 10
Футбол
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем