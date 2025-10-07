Барселона планирует избавиться от капитана команды уже зимой. Ищут варианты

Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо может покинуть испанский гранд. Об этом сообщает Sport.

По информации источника, 26-летний футболист летом отклонил четыре предложения ради того, чтобы остаться в «Барселоне», но клуб все равно планирует избавиться от футболиста летом за 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Рональд Араухо провел 7 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

