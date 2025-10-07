Барселона планирует избавиться от капитана команды уже зимой. Ищут варианты
Рональд Араухо может покинуть Каталонию
Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо может покинуть испанский гранд. Об этом сообщает Sport.
По информации источника, 26-летний футболист летом отклонил четыре предложения ради того, чтобы остаться в «Барселоне», но клуб все равно планирует избавиться от футболиста летом за 35 миллионов евро.
В текущем сезоне Рональд Араухо провел 7 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» определилась с будущим Флика после двух поражений подряд.
