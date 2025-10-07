Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона определилась с будущим Флика после двух поражений подряд
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 08:29 |
218
0

Барселона определилась с будущим Флика после двух поражений подряд

Президент каталонской команды уверен, что немецкий специалист сумеет исправить ситуацию

07 октября 2025, 08:29 |
218
0
Барселона определилась с будущим Флика после двух поражений подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик останется во главе каталонской команды, несмотря на два поражения в последних матчах. Об этом сообщили в Barca Universal.

Чемпионы Испании проиграли французскому ПСЖ со счетом 1:2 в матче второго тура Лиги чемпионов, а через четыре дня потерпели сенсационное поражение в Ла Лиге от «Севильи» (1:4).

Несмотря на болезненное поражение в последнем матче, руководство «Барселоны» сохраняет полное доверие к тренеру и считает, что 60-летний немецкий специалист сможет выправить ситуацию после международного перерыва.

По информации испанской прессы, Флик прекрасно понимает причины неудач – он намерен улучшить организацию работы в защите и исправить проблемы с прессингом. Президент каталонского клуба надеется, что до завершения сезона 2025/26 «Барселона» сможет бороться за победу в чемпионате и Лиге чемпионов.

В ближайшем матче, который состоится 18 октября, подопечные Флика сыграют против «Жироны». После этого поединка команда проведет домашний поединок в еврокубках против греческого «Олимпиакоса», а 26 октября встретится с мадридским «Реалом» в десятом туре Ла Лиги.

По теме:
Барселона нацелилась на одну из звезд АПЛ. Можно подписать бесплатно
В УЕФА разрешили провести матчи Ла Лиги и Серии A вне пределов Европы
ВИДЕО. Экс-президент Эспаньола оказался в центре драки после игры с Бетисом
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Ханс-Дитер Флик
Николай Титюк Источник: Barca Universal
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Футбол | 07 октября 2025, 07:51 9
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение

Егор Ярмолюк может уйти на повышение

ФОТО. У звезды мирового футбола украли паспорт
Футбол | 07 октября 2025, 02:20 2
ФОТО. У звезды мирового футбола украли паспорт
ФОТО. У звезды мирового футбола украли паспорт

Неприятная история из жизни Мемфиса Депая

Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Футбол | 06.10.2025, 10:22
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Экс-полузащитник сборной Украины дал точный прогноз на матч с Испанией
Футбол | 07.10.2025, 07:30
Экс-полузащитник сборной Украины дал точный прогноз на матч с Испанией
Экс-полузащитник сборной Украины дал точный прогноз на матч с Испанией
Жозе МОУРИНЬО: «Если бы на воротах вместо Трубина стоял я... »
Футбол | 06.10.2025, 12:14
Жозе МОУРИНЬО: «Если бы на воротах вместо Трубина стоял я... »
Жозе МОУРИНЬО: «Если бы на воротах вместо Трубина стоял я... »
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
06.10.2025, 08:13 10
Футбол
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 21
Футбол
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 23
Футбол
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
05.10.2025, 23:41
Футбол
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 4
Футбол
ВИДЕО. 1:4 в матче Шахтер – ЛНЗ: шедевр Назарины и дикий привоз Матвиенко
ВИДЕО. 1:4 в матче Шахтер – ЛНЗ: шедевр Назарины и дикий привоз Матвиенко
05.10.2025, 20:07 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем