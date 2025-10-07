Барселона определилась с будущим Флика после двух поражений подряд

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик останется во главе каталонской команды, несмотря на два поражения в последних матчах. Об этом сообщили в Barca Universal.

Чемпионы Испании проиграли французскому ПСЖ со счетом 1:2 в матче второго тура Лиги чемпионов, а через четыре дня потерпели сенсационное поражение в Ла Лиге от «Севильи» (1:4).

Несмотря на болезненное поражение в последнем матче, руководство «Барселоны» сохраняет полное доверие к тренеру и считает, что 60-летний немецкий специалист сможет выправить ситуацию после международного перерыва.

По информации испанской прессы, Флик прекрасно понимает причины неудач – он намерен улучшить организацию работы в защите и исправить проблемы с прессингом. Президент каталонского клуба надеется, что до завершения сезона 2025/26 «Барселона» сможет бороться за победу в чемпионате и Лиге чемпионов.

В ближайшем матче, который состоится 18 октября, подопечные Флика сыграют против «Жироны». После этого поединка команда проведет домашний поединок в еврокубках против греческого «Олимпиакоса», а 26 октября встретится с мадридским «Реалом» в десятом туре Ла Лиги.