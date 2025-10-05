Барселона потерпела крупнейшее поражение от Севильи за 19 лет

Каталонский клуб «Барселона» потерпел крупнейшее поражение от «Севильи» в матче 8-го тура испанской Ла Лиги с 2006 года.

Матч завершился крупной победой андалусской команды со счетом 4:1. Это самая крупная победа «Севильи» над каталонцами с 25 августа 2006 года – именно тогда она завоевала Суперкубок Европы (3:0).

Также команда Ханси Флика уступила «Севилье» впервые с 2021 года, а в рамках национального чемпионата – впервые с октября 2015 года. Те встречи завершились со счетом 2:0 и 2:1 соответственно.

После восьми туров Ла Лиги каталонцы идут на второй строчке турнирной таблицы, в их активе 19 очков, севильцы набрали 13 очков и расположились на 8-ом месте.