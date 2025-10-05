Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона потерпела крупнейшее поражение от Севильи за 19 лет
Испания
05 октября 2025, 20:11 | Обновлено 05 октября 2025, 20:42
Каталонцы потерпели крупнейшее поражение от Севильи с 2006 года и первое – с 2021 года

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Роберт Левандовски

Каталонский клуб «Барселона» потерпел крупнейшее поражение от «Севильи» в матче 8-го тура испанской Ла Лиги с 2006 года.

Матч завершился крупной победой андалусской команды со счетом 4:1. Это самая крупная победа «Севильи» над каталонцами с 25 августа 2006 года – именно тогда она завоевала Суперкубок Европы (3:0).

Также команда Ханси Флика уступила «Севилье» впервые с 2021 года, а в рамках национального чемпионата – впервые с октября 2015 года. Те встречи завершились со счетом 2:0 и 2:1 соответственно.

После восьми туров Ла Лиги каталонцы идут на второй строчке турнирной таблицы, в их активе 19 очков, севильцы набрали 13 очков и расположились на 8-ом месте.

«Перепробовали все». Флик прокомментировал разгромное поражение от Севильи
Севилья – Барселона – 4:1. Крах каталонцев. Видео голов и обзор матча
Падение чемпиона. Барселона разгромлена в матче Ла Лиги
Барселона Барселона - Севилья Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Оксана Баландина
Оксана Баландина Sport.ua
Комментарии 1
Mark4854590
Пройшов тиждень і тепер настав час фанів Реала тішитися над поразкою)
Ответить
0
