Барселона потерпела крупнейшее поражение от Севильи за 19 лет
Каталонцы потерпели крупнейшее поражение от Севильи с 2006 года и первое – с 2021 года
Каталонский клуб «Барселона» потерпел крупнейшее поражение от «Севильи» в матче 8-го тура испанской Ла Лиги с 2006 года.
Матч завершился крупной победой андалусской команды со счетом 4:1. Это самая крупная победа «Севильи» над каталонцами с 25 августа 2006 года – именно тогда она завоевала Суперкубок Европы (3:0).
Также команда Ханси Флика уступила «Севилье» впервые с 2021 года, а в рамках национального чемпионата – впервые с октября 2015 года. Те встречи завершились со счетом 2:0 и 2:1 соответственно.
После восьми туров Ла Лиги каталонцы идут на второй строчке турнирной таблицы, в их активе 19 очков, севильцы набрали 13 очков и расположились на 8-ом месте.
Mayores victorias del Sevilla contra el Barcelona en los últimos 75 años:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 5, 2025
5-2 en 1950 (Liga)
4-0 en 1951 (Liga)
3-0 en 1952 (Liga)
3-0 en 1969 (Liga)
0-3 en 2002 (Liga)
3-0 en 2006 (Supercopa Europa)
