Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ювентус – Удинезе – 2:0. 1/8 финала Кубка Италии. Видео голов и обзор
Кубок Италии
Ювентус
02.12.2025 22:00 – FT 2 : 0
Удинезе
Италия
03 декабря 2025, 01:52 | Обновлено 03 декабря 2025, 01:56
Ювентус – Удинезе – 2:0. 1/8 финала Кубка Италии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор кубкового поединка в Италии

Ювентус – Удинезе – 2:0. 1/8 финала Кубка Италии. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский Ювентус уверенно вышел в 1/4 финала Кубка Италии, обыграв дома Удинезе (2:0).

На 23-й минуте забил Джонатан Дэвид, а затем Мануэль Локателли на 68-й минуте реализовал пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ювентус прошел в четвертьфинал Кубка, где сыграет против победителя пары Аталанта – Дженоа.

Кубок Италии. 1/8 финала, 2 декабря 2025

Ювентус – Удинезе – 2:0

Голы: Джонатан Дэвид, 23, Мануэль Локателли, 68 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Ювентус), асcист Жоау Мариу.
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Мануэль Локателли (Ювентус).
23’
ГОЛ ! Автогол забил Маттео Пальма (Удинезе).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
