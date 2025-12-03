Ювентус – Удинезе – 2:0. 1/8 финала Кубка Италии. Видео голов и обзор
Туринский Ювентус уверенно вышел в 1/4 финала Кубка Италии, обыграв дома Удинезе (2:0).
На 23-й минуте забил Джонатан Дэвид, а затем Мануэль Локателли на 68-й минуте реализовал пенальти.
Ювентус прошел в четвертьфинал Кубка, где сыграет против победителя пары Аталанта – Дженоа.
Кубок Италии. 1/8 финала, 2 декабря 2025
Ювентус – Удинезе – 2:0
Голы: Джонатан Дэвид, 23, Мануэль Локателли, 68 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
