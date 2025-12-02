2 декабря, свою встречу в рамках 1/8 финала Кубка Италии проведут Ювентус и Удинезе. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Туринцы пытаются везде успеть в этом сезоне, хотя получается у них с переменным успехом. В чемпионате команда идет только седьмой, ничего еще не потеряно, ведь даже отставание от лидера составляет всего 5 очков. Свой последний матч чемпионата Юве выиграл дома у Кальяри – 2:1, дублем отметился Илдыз.

У клуба образовалась серия из семи матчей без поражений, во всех турнирах, а перед этим, туринцы не побеждали восемь встреч кряду. В Лиге чемпионов Ювентус пока пролазит в плей-офф, только благодаря лучшей разнице мячей, чем у некоторых конкурентов, так что надо будет прибавить на финише.

Кубок Италии самый короткий путь к трофею, но здесь конкуренция будет серьезной. Не сыграют из-за травм Милик, Пинсольо и Влахович, под вопросом Бремер и Ругани.

Удинезе

Фриульцы после 12 туров Серии А идут на девятой строчке, в активе у команды 5 побед, столько же поражений, три матча завершилось вничью. В последнем туре клубу удалось обыграть на выезде Парму со счетом 2:0. Несмотря на то, что побед и поражений в активе одинаково, разница мячей -6, все из-за того, что в четырех проигранных матчах из пяти команда пропускала по три гола.

Удинезе типичный середняк итальянской элиты, который может создать проблемы любому сопернику, но бороться на дистанции им сложно. Кубок Италии остается той надеждой и даже мечтой взять трофей, а также получить путевку в еврокубки. Не помогут партнерам в предстоящем матче Камара и Кристенсен.

Личные встречи

Ювентус выиграл 10 из последних 11 домашних встреч у Удинезе. Команды успели сыграть между собой и в текущем сезоне, туринцы праздновали победу на своем поле со счетом 3:1

Прогноз

Несложно догадаться, что хозяева котируются фаворитами предстоящего матча. По статусу Юве выше, играет дома, а также находится в лучшей форме. У таких середняков, как Удинезе, всегда серьезный настрой на кубковые матчи, поэтому я ожидаю упорной борьбы. Сделаю здесь ставку на тотал больше 2,5 голов за 1,72.