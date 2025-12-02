Ювентус переиграл Удинезе и стал первым четвертьфиналистом Кубка Италии
Голы забили Джонатан Дэвид и Мануэль Локателли
Туринский Ювентус уверенно вышел в 1/4 финала Кубка Италии, обыграв на своем поле Удинезе со счетом 2:0.
Команда Лучано Спаллетти контролировала матч от стартового свистка и не позволила сопернику создать что-то серьезное.
Первый гол туринцы забили на 23-й минуте, когда Джонатан Дэвид результативно завершил атаку.
Мануэль Локателли на 68-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество.
Интересно, что голы Джонатана Дэвида и Лои Опенды для хозяев поля были отменены из-за офсайда.
Туринский Ювентус прошел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет против победителя пары Аталанта – Дженоа.
Кубок Италии. 1/8 финала, 2 декабря 2025
Ювентус – Удинезе – 2:0
Голы: Джонатан Дэвид, 23, Мануэль Локателли, 68 (пен)
