  4. Ювентус переиграл Удинезе и стал первым четвертьфиналистом Кубка Италии
Кубок Италии
Ювентус
02.12.2025 22:00 – FT 2 : 0
Удинезе
Италия
02 декабря 2025, 23:59 | Обновлено 03 декабря 2025, 00:09
Ювентус переиграл Удинезе и стал первым четвертьфиналистом Кубка Италии

Голы забили Джонатан Дэвид и Мануэль Локателли

Ювентус переиграл Удинезе и стал первым четвертьфиналистом Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский Ювентус уверенно вышел в 1/4 финала Кубка Италии, обыграв на своем поле Удинезе со счетом 2:0.

Команда Лучано Спаллетти контролировала матч от стартового свистка и не позволила сопернику создать что-то серьезное.

Первый гол туринцы забили на 23-й минуте, когда Джонатан Дэвид результативно завершил атаку.

Мануэль Локателли на 68-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество.

Интересно, что голы Джонатана Дэвида и Лои Опенды для хозяев поля были отменены из-за офсайда.

Туринский Ювентус прошел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет против победителя пары Аталанта – Дженоа.

Кубок Италии. 1/8 финала, 2 декабря 2025

Ювентус – Удинезе – 2:0

Голы: Джонатан Дэвид, 23, Мануэль Локателли, 68 (пен)

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Andromed
Девід класно увірвався у склад Ювентуса, думаю у нього все вийде
