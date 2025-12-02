Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Воспитанник Динамо помог испанскому клубу завоевать престижный трофей
Испания
02 декабря 2025, 22:44 | Обновлено 02 декабря 2025, 22:59
Захар Осьмухин стал победителем Surf Cup 2025 в составе «Хетафе» U-16

Instagram. Захар Осьмухин

Воспитанник киевского «Динамо» и вингер сборной Украины U-16 Захар Осьмухин помог испанскому «Хетафе» U-16 завоевать престижный трофей Surf Cup 2025.

15-летний футболист провел все шесть матчей, которые были предусмотрены регламентом – пять раз украинец выходил на поле в стартовом составе. Захар стал одним из лучших игроков команды, забил один гол и отдал четыре результативных передачи.

В престижном турнире принимали участие команды из разных стран, среди которых «Сток Сити», «Эльче», «Уэска», «Атлон Таун», «Кингстон Юнайтед» и другие клубы.

Украинский вингер перебрался в испанский клуб в августе 2025 года из академии киевского «Динамо». Провел две игры в составе сборной Украины U-16.

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua

