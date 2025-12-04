Источник: Игорь Суркис провел переговоры с иностранным тренером

Игорь Костюк назначен временным исполняющим обязанности главного тренера киевского футбольного клуба «Динамо».

По данным ТаТоТаке, президент киевского клуба Игорь Суркис рассматривал и другие кандидатуры. Еще во время работы Александра Шовковского, а также перед назначением Костюка, Суркис провел переговоры с иностранным специалистом. Результаты этих переговоров пока остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко считает, что Юрий Мороз является отличным кандидатом на место главного тренера «Динамо».