Источник: Игорь Суркис провел переговоры с иностранным тренером

Это произошло до назначения Костюка
Игорь Костюк назначен временным исполняющим обязанности главного тренера киевского футбольного клуба «Динамо».
По данным ТаТоТаке, президент киевского клуба Игорь Суркис рассматривал и другие кандидатуры. Еще во время работы Александра Шовковского, а также перед назначением Костюка, Суркис провел переговоры с иностранным специалистом. Результаты этих переговоров пока остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко считает, что Юрий Мороз является отличным кандидатом на место главного тренера «Динамо».
