  4. Источник: Игорь Суркис провел переговоры с иностранным тренером
04 декабря 2025, 07:00 |
Источник: Игорь Суркис провел переговоры с иностранным тренером

Это произошло до назначения Костюка

04 декабря 2025, 07:00 |
Источник: Игорь Суркис провел переговоры с иностранным тренером
ФК Динамо. Игорь Суркис

Игорь Костюк назначен временным исполняющим обязанности главного тренера киевского футбольного клуба «Динамо».

По данным ТаТоТаке, президент киевского клуба Игорь Суркис рассматривал и другие кандидатуры. Еще во время работы Александра Шовковского, а также перед назначением Костюка, Суркис провел переговоры с иностранным специалистом. Результаты этих переговоров пока остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко считает, что Юрий Мороз является отличным кандидатом на место главного тренера «Динамо».

Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Давид Беттони
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
