Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги

Ла Лига объявила имя тренера месяца в ноябре – им стал Марселино. Кто бы мог себе такое представить перед стартом сезона! Летом «Вильярреал» потерял Баэну и Барри – своих лучшего ассистента и второго лучшего бомбардира. Вынужден был входить в сезон без травмированного Айосе – своего самого результативного футболиста. К тому же, команда теперь квалифицировалась в ЛЧ – более плотный календарь должен был создать проблемы. Но обошлось. После 14 туров «субмарина» не просто в топ-4 – она в 2 очках отставания от лидеров. Уже достигла отметки в 32 очка – на 6 туров и полтора месяца раньше, чем в сезоне с Баэной и Барри. Вот настолько крут Марселино. Жаль, что до сих пор не получил шанса в топ-команде. Впрочем, с такими результатами «Вильярреала» точно его дождется.

Но хвалить хочется не только Марселино. Еще, например, Флика. И Симеоне. Даже Бордаласа. В Ла Лиге много сильных тренеров. Поэтому и матчи – интересные. Убеждать в этом буду ниже в традиционном обзоре тура Примеры.

Команда без принципов

У многих был/есть знакомый, который на слабо за деньги сделает что угодно. Или почти все. Так вот, среди команд Ла Лиги есть коллектив с похожими ценностями – это «Атлетик». В середине недели представитель Испании в ЛЧ приехал на арену «Леванте», который владеет мячом в среднем только 40% времени матча и вообще новичок... и отдал ему контроль и территорию. У «Атлетика» 44% владения и только 2 угловых, точность пасов –71%. Сыграл как маленькая команда. Но кого это волнует, когда побеждаешь 2:0? У коллектива из Бильбао нет принципов вообще – ради результата он готов на все. И неважно, кто соперник. В середине недели играть с «Реалом» – если бы Вальверде мог, выставил бы больше одного вратаря.

Играть не бороться, бороться не играть

В прошлом туре «Эльче» отобрал очки у «Реала», а теперь не справился с «Хетафе» (0:1). Казалось бы, можно сказать, что команда нестабильна... но нет. Слишком поверхностно. Есть другое объяснение: она слишком техничная. «Эльче» среди лидеров лиги по количеству коротких пасов и проценту владения, поэтому очевидно, что игра с большим количеством физических дуэлей – неоптимальна для него. Вот такую предложил «Хетафе» – и сразу поражение. Ранее так же переборол «Эльче» «Алавес» (1:3). Да, именно переборол: футбола там было мало. Поэтому новичок Ла Лиги высоко в таблице из-за того, что играет, но не так высоко, как мог бы быть, именно потому, что пытается играть. Вот такие реалии Примеры: умей на поле все, чтобы быть высоко в таблице. «Эльче» умеет не все – поэтому выпадает из топ-10.

Переключатель интереса

«Атлетико» провел сильный первый тайм против «Овьедо»: 9:4 по ударам, 2:0 по счету. Казалось бы, после перерыва можно дожать более слабого соперника, тем более что со скамейки последовательно появились Симеоне, Гризманн и Альварес... Но нет: после 45 минуты главный тренер «матрасников» нажал переключатель интереса команды – и той стало просто неинтересно больше играть в футбол. Результат сделан, соперник не сопротивляется: зачем стараться? На этот вопрос не нашли ответов даже те, кто вышел со скамейки запасных. В итоге «Атлетико» проиграл второй тайм по ударам, владению мячом, точности пасов, отборам и т.д. Даже терял мяч чаще, чем главный аутсайдер сезона! Все еще победа 2:0, но с вопросом: а что это вообще было?

Такой нужный пендель

Были сомнения, что «Барселона» сможет легко отойти от поражения «Челси» на неделе в ЛЧ (0:3). Так-то это трудно: быть среди лучших в мире, но уступить последовательно во всех на данный момент топ-поединках сезона, в последнем – без шансов и разгромно. После такого удара легко выйти равнодушными на матч чемпионата и сыграть, например, 0:0. Возможно, «Барселона» так и вышла – но пропустила уже на первой минуте. И, знаете, это помогло: команда поняла, что по инерции уже точно не победит и стоит приложить усилия. Приложила – и все-таки выиграла, да еще и довольно уверенно по счету (3:1). Жаль «Алавес»: вроде бы дал пендель самой «Барсе», а совсем ничего из этого не получил. Каталонцы же впервые в сезоне возглавили таблицу ЛЛ.

Плановый кризис

В прошлом сезоне Ла Лигу выиграла «Барселона», но в какой-то момент победила только в 1 из 8 последовательных туров чемпионата. Когда? В ноябре-январе. Первые 3 неудачи – с 10 по 30 ноября. «Реал» не выиграл у «Жироны» (1:1), продлив таким образом свою серию без побед в Примере до 3 матчей. Дата первого – 9 ноября, дата последнего – 30. Прямо «скопировать-вставить». Возможно, текущий кризис «Реала» – не следствие проблем, а заранее запланированный отрезок. Невозможно пройти весь сезон на топ-уровне физически. Будут как пики, так и спады. Поэтому лучше пережить последний сейчас, в 2025, чтобы после Нового года только набирать обороты. Выглядит логично. Поэтому давайте не будем критиковать мадридцев, а просто подождем. Возможно, это не простой спад – а чемпионский.

О других матчах

«Райо» после ничьей с «Реалом» 3 тура назад продолжает косплеить мадридцев: также в третий раз подряд расписал мировую с соперником. На этот раз – с «Валенсией» (1:1). Низовые «Мальорка» и «Осасуна» решили показательно сыграть результативно свою очную встречу (2:2) – теперь еще полгода фанаты команд смогут ссылаться на нее и говорить «смотри, мы можем, просто не хотим». «Вильярреал» прервал 5-матчевую серию без поражений «Сосьедада» (3:2): ничего личного, просто нужно было продолжить собственную теперь уже 5-матчевую победную. Севильское дерби ожидаемо не удалось без Антони и Иско: только 18 ударов и менее 1.5 xG на две команды. Но «Бетис» выиграл у «Севильи» и без лидеров (2:0). Однако матч тура с пометкой «минус» провели «Сельта» и «Эспаньол»: 1 гол и 1.2 xG (0:1). Незрелищный тур.

Сборная тура

На этот раз пойдем от вратаря к нападающему. Защищать нас от пропущенных будет Сориа из «Хетафе». Во-первых, сыграл на ноль. Во-вторых, отбил сильный удар в добавленное ко второму тайму время: сделал решающее действие, которое сохранило для команды победу. Да и вообще совершил 4 сейва – был в полном порядке весь матч. Помогать ему будет пара центральных защитников Бартра и Бойомо – «Бетис» и «Осасуна» соответственно. В активе первого сухой матч, 12 оборонительных действий и вынос с линии ворот. Второй не был столь эффективен в защите – но забил гол на 90+2. Этот мяч спас команду от поражения – берем в команду героя. Слева – Берчиче из «Атлетико», справа – Эль-Хиляли из «Эспаньола». У обоих игра на ноль, у каждого 8+ удачных действий в защите.

Над защитниками – Арамбарри из «Хетафе». Свою норму в 3 отбора за матч выполнил, но добавил к ним еще и забитый мяч – принес команде победу и вывел клуб с составом под борьбу за выживание на 7 место в таблице. На флангах нашей сборной сыграют Молейро и Ямаль. У первого дубль за «Вильярреал», у второго гол+пас за «Барселону». Без вклада обоих их команды в туре не победили бы. Под нападающим у нас пара талантов из Каталонии: Ольмо из «Барселоны» и Унахи из «Жироны». Испанец забил дважды, марокканец – только один раз, но самому «Реалу»! У последнего в матче еще 2 паса под удары и 3 заработанных фола – с нами он не только за точный удар по воротам. Именно за точные попытки в сборной тура Серлот. У норвежца победный дубль: а что еще нужно?

Игрок тура – Молейро, потому что выиграл для «Вильярреала» матч чуть ли не в соло. Тренер команды – Маноло Гонсало из «Эспаньола». Кстати, во второй раз в сезоне его отмечаю. На этот раз придумал, как сдержать «Сельту» (1:0), которая до этого отличалась в 18 матчах всех турниров подряд! У соперника меньше единицы xG, а за «Эспаньол» забил Гарсия, которого Маноло выпустил на поле с замены во втором тайме. Отличился игрок, кстати, с ассиста Эспозито – футболиста, который также вышел на поле только после перерыва. То есть замены сработали, тактический план дал выхлоп – идеальный матч для наставника. В нашей команде он получит несколько нетипичную для него схему, но топовых футболистов. Если даже с посредственными идет среди лидеров Ла Лиги, то что сможет сделать с лучшими? Было бы интересно посмотреть.

4-1-4-1: Сориа («Хетафе») – Берчиче («Атлетик»), Бартра («Бетис»), Бойомо («Осасуна»), Эль-Хиляли («Эспаньол») – Арамбарри («Хетафе») – Молейро («Вильярреал»), Ольмо («Барселона»), Унахи («Жирона»), Ямаль («Барселона») – Серлот («Атлетико»)

Лучший игрок – Альберто Молейро («Вильярреал»)

Лучший тренер – Маноло Гонсало («Эспаньол»)

Факты тура:

– 4 матча подряд «Жирона» только проигрывала «Реалу» в личных встречах, каждый раз – без забитых голов. Теперь и забила, и не уступила (1:1), так что неудачная серия прервана;

– 3 гола за «Жирону» в чемпионате забил Унахи в 3 разных поединках. Каждый из этих матчей завершился вничью. В 5 последних матчах без голов марокканца каталонцы сыграли вничью только один раз. Чтобы побеждать, нужно запретить Унахи забивать;

– 53 гола забил Мбаппе за «Реал» в 2025 году. Так много за календарный год в составе команды за всю историю забивали только он и Роналду. Рекорд Криша – 59. Еще есть время побить;

– 361 день назад Ольмо в последний раз оформлял дубль за «Барселону». Тогда она дома со счетом 3:1 переиграла «Эспаньол», Ольмо забил последний гол команды в матче и отличился с ассиста Ямаля. На этот раз «Барса» дома выиграла 3:1 у «Алавеса», Ольмо забил последний гол команды в матче и отличился с ассиста Ямаля. Красивое совпадение;

– 6 побед подряд одержал «Атлетико» в чемпионате. Это уже повторение самой длинной серии сезона в Ла Лиге. Следующая победа – рекордная. Побеждать придется «Барселону».

Выступления наших

Говорят, Лунина выставляют на трансфер – это хорошо, потому что так появляется хоть какой-то шанс, что в данной рубрике я смогу писать об успехах двух украинцев, а не одного. Потому что пара наших представителей из «Жироны» продолжает тянуть прикол: снова имею возможность похвалить только одного. До сих пор ни разу в сезоне не было такого, чтобы оба сияли в один день. Нет, они чередуются. На этот раз была очередь зажигать Цыганкова, который оформил ассист в матче против самого «Реала»! А Ванат запорол свой пятый big chance в сезоне – теперь его конвертация топ-возможностей составляет лишь 17%. Все больше подозреваю, что Владу, чтобы стабильно отличаться, нужно играть за команды, которые создают не 1-2, а хотя бы по 3-4 момента за матч. Тогда бы не терял концентрацию и не нервничал бы так сильно в решающие моменты.

А пока теряет и нервничает. Поэтому имеет 3 забитых при 3.3 xG – в топ-25% худших футболистов чемпионата по разнице между фактическими и ожидаемыми голами. Единственная радость: почти всегда попадает в створ. Сделал это в 82% случаев, когда бил. И, не поверите, это единолично лучший показатель в чемпионате Испании среди пяти сотен футболистов. Осталось научиться не попадать во вратаря...

