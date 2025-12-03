Леоненко сделал сенсационное заявление о Костюке после фиаско Динамо

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко считает, что после поражения от «Полтавы» исполняющий обязанности главного тренера киевлян Игорь Костюк может быть уволен.

«Не удивлюсь, если его даже из U-19 погонят, ведь Игорь Михайлович [Суркис] находится без настроения после такого матча», – сказал Леоненко.

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.