  Леоненко сделал сенсационное заявление о Костюке после фиаско Динамо
Чемпионат Украины
Леоненко сделал сенсационное заявление о Костюке после фиаско Динамо

Бывший динамовец считает, что из-за поражения от «Полтавы» коуч может остаться без основной работы

03 декабря 2025, 05:42 |
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко считает, что после поражения от «Полтавы» исполняющий обязанности главного тренера киевлян Игорь Костюк может быть уволен.

«Не удивлюсь, если его даже из U-19 погонят, ведь Игорь Михайлович [Суркис] находится без настроения после такого матча», – сказал Леоненко.

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Виктор Леоненко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
