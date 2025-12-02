Капитан Кривбасса объяснил сенсацию в матче против Шахтера в УПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 09:56 |
Максим Задерака поделился эмоциями после матча своей команды против донецкого Шахтера

ФК Кривбасс. Максим Задерака

Капитан Криворожского Кривбасса Максим Задерака поделился эмоциями после матча своей команды против донецкого Шахтера (2:2) в 14 туре Украинской Премьер-лиги.

«Игра была под нашим контролем? Я не могу сказать, что она перешла под наш контроль. Но могу сказать, что этот гол придал нам уверенности, и мы начали играть еще более агрессивно и смелее.

Когда мы готовились к Шахтеру, то знали, что это соперник, играющий в короткий и средний пас. Поэтому мы ждали ошибок игроков Шахтера, чтобы потом воспользоваться теми зонами, которые они нам дает.

«Все сражались друг за друга и все очень хотели получить этот результат. Хотели, конечно, победить, но чего-то нам не хватило на последние две минуты. Где-то, вероятно, потеряли фокус в игре и равновесие.

Нам забили два мяча из стандартов, нужно будет анализировать эту игру и двигаться дальше. И надеюсь, что в следующих матчах будем набирать зачетные баллы», – сказал Задерака.

В нынешнем сезоне Кривбасс занимает 5 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 22 турнирных балла после 14 сыгранных матчей.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Максим Задерака
Олег Вахоцкий Источник: Спорт 24
