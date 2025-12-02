Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ТВЕРДОХЛЕБ – о матче с Шахтером: «Мы всегда играем на победу»

Полузащитник «Кривбасса» поделился эмоциями после матча своей команды против донецкого Шахтера

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Лидер криворожского Кривбасса Егор Твердохлеб поделился эмоциями после матча своей команды против донецкого Шахтера (2:2) в 14 туре Украинской Премьер-лиги.

«Всем очень спасибо за поддержку, и здесь в чате, и на стадионе! Мы всегда стараемся играть на победу, сегодня тоже играли и, на мой взгляд, наиграли на нее, но в футболе случайностей не бывает.

Спасибо команде за хороший матч, двигаемся вперед, дальше будут такие же важные игры», – написал Твердохлеб.

В нынешнем сезоне Кривбасс занимает 5 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 22 турнирных балла после 14 сыгранных матчей.

Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Шахтер - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
