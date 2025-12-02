ТВЕРДОХЛЕБ – о матче с Шахтером: «Мы всегда играем на победу»

Лидер криворожского Кривбасса Егор Твердохлеб поделился эмоциями после матча своей команды против донецкого Шахтера (2:2) в 14 туре Украинской Премьер-лиги.

«Всем очень спасибо за поддержку, и здесь в чате, и на стадионе! Мы всегда стараемся играть на победу, сегодня тоже играли и, на мой взгляд, наиграли на нее, но в футболе случайностей не бывает.

Спасибо команде за хороший матч, двигаемся вперед, дальше будут такие же важные игры», – написал Твердохлеб.

В нынешнем сезоне Кривбасс занимает 5 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 22 турнирных балла после 14 сыгранных матчей.