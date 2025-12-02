УЕФА изучает вопрос потенциального отстранения Израиля
Организация провела серию встреч с представителями пропалестинской инициативы
УЕФА провела ряд встреч с представителями пропалестинской инициативы «Game Over Israel», чтобы обсудить возможные условия отстранения Израиля от международных соревнований.
По данным The Athletic, диалог продолжается с момента объявления перемирия между Израилем и ХАМАС в конце сентября, после того как несколько футбольных ассоциаций призвали УЕФА вынести вопрос об участии Израиля на голосование.
Кампания «Game Over Israel» была запущена 17 сентября – на следующий день после того, как ООН признала действия Израиля в Газе актом геноцида. На встречах обсуждались правовые механизмы возможного введения запрета.
Пока что УЕФА не спешит самостоятельно приостанавливать членство Израиля, опасаясь разногласий с другими спортивными структурами, однако внимательно следит за судебными исками в Ирландии и Швейцарии, которые могут обязать союз действовать в соответствии с международным правом.
Одна из ключевых встреч состоялась 15 октября в штаб-квартире УЕФА. В ту же неделю полиция Уэст-Мидлендса запретила болельщикам тель-авивского «Маккаби» посещать матч с «Астон Виллой» по соображениям безопасности. По словам источников, именно тогда представители УЕФА попросили активистов обратиться за выводами экспертов по правам человека для дальнейшего принятия решений.
