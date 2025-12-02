Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  УЕФА изучает вопрос потенциального отстранения Израиля
02 декабря 2025, 03:02 | Обновлено 02 декабря 2025, 03:03
УЕФА изучает вопрос потенциального отстранения Израиля

Организация провела серию встреч с представителями пропалестинской инициативы

Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА провела ряд встреч с представителями пропалестинской инициативы «Game Over Israel», чтобы обсудить возможные условия отстранения Израиля от международных соревнований.

По данным The Athletic, диалог продолжается с момента объявления перемирия между Израилем и ХАМАС в конце сентября, после того как несколько футбольных ассоциаций призвали УЕФА вынести вопрос об участии Израиля на голосование.

Кампания «Game Over Israel» была запущена 17 сентября – на следующий день после того, как ООН признала действия Израиля в Газе актом геноцида. На встречах обсуждались правовые механизмы возможного введения запрета.

Пока что УЕФА не спешит самостоятельно приостанавливать членство Израиля, опасаясь разногласий с другими спортивными структурами, однако внимательно следит за судебными исками в Ирландии и Швейцарии, которые могут обязать союз действовать в соответствии с международным правом.

Одна из ключевых встреч состоялась 15 октября в штаб-квартире УЕФА. В ту же неделю полиция Уэст-Мидлендса запретила болельщикам тель-авивского «Маккаби» посещать матч с «Астон Виллой» по соображениям безопасности. По словам источников, именно тогда представители УЕФА попросили активистов обратиться за выводами экспертов по правам человека для дальнейшего принятия решений.

Израиль УЕФА Палестина ООН
Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
Олексій Коваль
Пропоную УЄФА вивчити питання відсторонення УЕФА
Ответить
+1
