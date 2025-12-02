Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничья Райо. В Испании завершен 14-й тур: как выглядит таблица Ла Лиги?
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
01.12.2025 22:00 – FT 1 : 1
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 декабря 2025, 00:17 | Обновлено 02 декабря 2025, 00:37
121
0

Ничья Райо. В Испании завершен 14-й тур: как выглядит таблица Ла Лиги?

Райо Вальекано дома расписал ничью с Валенсией в заключительном поединке тура

02 декабря 2025, 00:17 | Обновлено 02 декабря 2025, 00:37
121
0
Ничья Райо. В Испании завершен 14-й тур: как выглядит таблица Ла Лиги?
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч Райо Вальекано – Валенсия завершил 14-й тур Ла Лиги 2025/26.

Команды сыграли на стадионе Кампо-де-Вальекас в Мадриде. Рефери зафиксировал ничью по итогам 90 минут.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым на 37-й отличился Нобель Менди, который вывел хозяев вперед. У гостей на 64-й забил Диего Лопес Ногероль.

В таблице чемпионата Испании Райо поднялся на девятое место с 17 очками. У Валенсии в активе 14 пунктов и 15-я позиция.

Лидером Ла Лиги по итогам 14 туров стала Барселона с 34 баллами. Мадридский Реал не сумел обыграть Жирону с Владиславом Ванатом и Виктором Цыганковым, упустив первое место. У сливочных, в системе которых находится Андрей Лунин, 33 очка и вторая строчка.

Ла Лига 2025/26. 14-й тур, 2 декабря

Райо Вальекано – Валенсия – 1:1

Голы: Менди, 37 – Диего Лопес, 64

Другие результаты матчей 14-го тура Ла Лиги 2025/26:

  • Хетафе – Эльче – 1:0
  • Мальорка – Осасуна – 2:2
  • Барселона – Алавес – 3:1
  • Леванте – Атлетик – 0:2
  • Атлетико – Райо Вальекано – 2:0
  • Реал Сосьедад – Вильярреал – 2:3
  • Севилья – Бетис – 0:2
  • Сельта – Эспаньол – 0:1
  • Жирона – Реал Мадрид – 1:1

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 14 11 1 2 39 - 16 02.12.25 22:00 Барселона - Атлетико Мадрид29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Барселона 3:1 Эльче26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона 34
2 Реал Мадрид 14 10 3 1 29 - 13 03.12.25 20:00 Атлетик Бильбао - Реал Мадрид30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29 - 13 06.12.25 15:00 Вильярреал - Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал 32
4 Атлетико Мадрид 14 9 4 1 27 - 11 02.12.25 22:00 Барселона - Атлетико Мадрид29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид 31
5 Бетис 14 6 6 2 22 - 14 06.12.25 19:30 Бетис - Барселона30.11.25 Севилья 0:2 Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18 - 16 07.12.25 19:30 Эспаньол - Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13 - 15 06.12.25 15:00 Вильярреал - Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе 20
8 Атлетик Бильбао 14 6 2 6 14 - 17 03.12.25 20:00 Атлетик Бильбао - Реал Мадрид29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13 - 15 07.12.25 19:30 Эспаньол - Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19 - 21 06.12.25 17:15 Алавес - Реал Сосьедад30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья 16
11 Эльче 14 3 7 4 15 - 17 07.12.25 15:00 Эльче - Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче 16
12 Сельта 14 3 7 4 16 - 19 07.12.25 22:00 Реал Мадрид - Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта 16
13 Севилья 14 5 1 8 19 - 23 07.12.25 17:15 Валенсия - Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья 16
14 Алавес 14 4 3 7 12 - 15 06.12.25 17:15 Алавес - Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13 - 22 07.12.25 17:15 Валенсия - Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15 - 22 05.12.25 22:00 Реал Овьедо - Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12 - 18 08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта 12
18 Жирона 14 2 6 6 13 - 26 07.12.25 15:00 Эльче - Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо 12
19 Леванте 14 2 3 9 16 - 26 08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7 - 22 05.12.25 22:00 Реал Овьедо - Мальорка29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо 9
Полная таблица

Инфографика

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Лопес (Валенсия).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Нобель Менди (Райо Вальекано), асcист Херард Гумбау.
По теме:
Защитник Барселоны пропустит матч с Атлетико из-за стресса
Фенербахче – Галатасарай – 1:1. Дуран забил на 90+5, мяч Сане. Видео голов
Таблица чемпионата Турции. Исход стамбульского дерби решился на 90+5 минуте
Диего Лопес Ногероль Валенсия Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хетафе Эльче Барселона Реал Мадрид Вильярреал Атлетико Мадрид Бетис Эспаньол Атлетик Бильбао Реал Сосьедад Сельта Севилья Алавес Мальорка Осасуна Жирона Леванте Овьедо Андрей Лунин Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
Футбол | 01 декабря 2025, 19:04 9
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой

Киевляне проиграли «Полтаве» – 1:2

Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Бокс | 01 декабря 2025, 05:42 0
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»

Промоутер объяснил, почему Джошуа будет драться против Джейка Пола

Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Футбол | 01.12.2025, 06:50
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Футбол | 01.12.2025, 17:34
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Источник: тренер клуба УПЛ не выполняет свои обязанности
Футбол | 02.12.2025, 00:44
Источник: тренер клуба УПЛ не выполняет свои обязанности
Источник: тренер клуба УПЛ не выполняет свои обязанности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
30.11.2025, 23:58 20
Футбол
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 24
Футбол
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
30.11.2025, 11:26
Футбол
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 45
Футбол
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем