Ничья Райо. В Испании завершен 14-й тур: как выглядит таблица Ла Лиги?
Райо Вальекано дома расписал ничью с Валенсией в заключительном поединке тура
Матч Райо Вальекано – Валенсия завершил 14-й тур Ла Лиги 2025/26.
Команды сыграли на стадионе Кампо-де-Вальекас в Мадриде. Рефери зафиксировал ничью по итогам 90 минут.
Первым на 37-й отличился Нобель Менди, который вывел хозяев вперед. У гостей на 64-й забил Диего Лопес Ногероль.
В таблице чемпионата Испании Райо поднялся на девятое место с 17 очками. У Валенсии в активе 14 пунктов и 15-я позиция.
Лидером Ла Лиги по итогам 14 туров стала Барселона с 34 баллами. Мадридский Реал не сумел обыграть Жирону с Владиславом Ванатом и Виктором Цыганковым, упустив первое место. У сливочных, в системе которых находится Андрей Лунин, 33 очка и вторая строчка.
Ла Лига 2025/26. 14-й тур, 2 декабря
Райо Вальекано – Валенсия – 1:1
Голы: Менди, 37 – Диего Лопес, 64
Другие результаты матчей 14-го тура Ла Лиги 2025/26:
- Хетафе – Эльче – 1:0
- Мальорка – Осасуна – 2:2
- Барселона – Алавес – 3:1
- Леванте – Атлетик – 0:2
- Атлетико – Райо Вальекано – 2:0
- Реал Сосьедад – Вильярреал – 2:3
- Севилья – Бетис – 0:2
- Сельта – Эспаньол – 0:1
- Жирона – Реал Мадрид – 1:1
Таблица Ла Лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|14
|11
|1
|2
|39 - 16
|02.12.25 22:00 Барселона - Атлетико Мадрид29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Барселона 3:1 Эльче26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона
|34
|2
|Реал Мадрид
|14
|10
|3
|1
|29 - 13
|03.12.25 20:00 Атлетик Бильбао - Реал Мадрид30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона
|33
|3
|Вильярреал
|14
|10
|2
|2
|29 - 13
|06.12.25 15:00 Вильярреал - Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал
|32
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|9
|4
|1
|27 - 11
|02.12.25 22:00 Барселона - Атлетико Мадрид29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид
|31
|5
|Бетис
|14
|6
|6
|2
|22 - 14
|06.12.25 19:30 Бетис - Барселона30.11.25 Севилья 0:2 Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид
|24
|6
|Эспаньол
|14
|7
|3
|4
|18 - 16
|07.12.25 19:30 Эспаньол - Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче
|24
|7
|Хетафе
|14
|6
|2
|6
|13 - 15
|06.12.25 15:00 Вильярреал - Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе
|20
|8
|Атлетик Бильбао
|14
|6
|2
|6
|14 - 17
|03.12.25 20:00 Атлетик Бильбао - Реал Мадрид29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе
|20
|9
|Райо Вальекано
|14
|4
|5
|5
|13 - 15
|07.12.25 19:30 Эспаньол - Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес
|17
|10
|Реал Сосьедад
|14
|4
|4
|6
|19 - 21
|06.12.25 17:15 Алавес - Реал Сосьедад30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья
|16
|11
|Эльче
|14
|3
|7
|4
|15 - 17
|07.12.25 15:00 Эльче - Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче
|16
|12
|Сельта
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|07.12.25 22:00 Реал Мадрид - Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта
|16
|13
|Севилья
|14
|5
|1
|8
|19 - 23
|07.12.25 17:15 Валенсия - Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья
|16
|14
|Алавес
|14
|4
|3
|7
|12 - 15
|06.12.25 17:15 Алавес - Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес
|15
|15
|Валенсия
|14
|3
|5
|6
|13 - 22
|07.12.25 17:15 Валенсия - Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал
|14
|16
|Мальорка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|05.12.25 22:00 Реал Овьедо - Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте
|13
|17
|Осасуна
|14
|3
|3
|8
|12 - 18
|08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта
|12
|18
|Жирона
|14
|2
|6
|6
|13 - 26
|07.12.25 15:00 Эльче - Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо
|12
|19
|Леванте
|14
|2
|3
|9
|16 - 26
|08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте
|9
|20
|Реал Овьедо
|14
|2
|3
|9
|7 - 22
|05.12.25 22:00 Реал Овьедо - Мальорка29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо
|9
