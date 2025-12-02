Ничья Райо. В Испании завершен 14-й тур: как выглядит таблица Ла Лиги?

Матч Райо Вальекано – Валенсия завершил 14-й тур Ла Лиги 2025/26.

Команды сыграли на стадионе Кампо-де-Вальекас в Мадриде. Рефери зафиксировал ничью по итогам 90 минут.

Первым на 37-й отличился Нобель Менди, который вывел хозяев вперед. У гостей на 64-й забил Диего Лопес Ногероль.

В таблице чемпионата Испании Райо поднялся на девятое место с 17 очками. У Валенсии в активе 14 пунктов и 15-я позиция.

Лидером Ла Лиги по итогам 14 туров стала Барселона с 34 баллами. Мадридский Реал не сумел обыграть Жирону с Владиславом Ванатом и Виктором Цыганковым, упустив первое место. У сливочных, в системе которых находится Андрей Лунин, 33 очка и вторая строчка.

Ла Лига 2025/26. 14-й тур, 2 декабря

Райо Вальекано – Валенсия – 1:1

Голы: Менди, 37 – Диего Лопес, 64

Другие результаты матчей 14-го тура Ла Лиги 2025/26:

Хетафе – Эльче – 1:0

– Эльче – 1:0 Мальорка – Осасуна – 2:2

Барселона – Алавес – 3:1

– Алавес – 3:1 Леванте – Атлетик – 0:2

– 0:2 Атлетико – Райо Вальекано – 2:0

– Райо Вальекано – 2:0 Реал Сосьедад – Вильярреал – 2:3

– 2:3 Севилья – Бетис – 0:2

– 0:2 Сельта – Эспаньол – 0:1

– 0:1 Жирона – Реал Мадрид – 1:1

Таблица Ла Лиги 2025/26

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Барселона 14 11 1 2 39 - 16 02.12.25 22:00 Барселона - Атлетико Мадрид 29.11.25 Барселона 3:1 Алавес 22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао 09.11.25 Сельта 2:4 Барселона 02.11.25 Барселона 3:1 Эльче 26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона 34 2 Реал Мадрид 14 10 3 1 29 - 13 03.12.25 20:00 Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид 23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид 09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид 01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия 26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона 33 3 Вильярреал 14 10 2 2 29 - 13 06.12.25 15:00 Вильярреал - Хетафе 30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал 22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка 08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал 01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано 25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал 32 4 Атлетико Мадрид 14 9 4 1 27 - 11 02.12.25 22:00 Барселона - Атлетико Мадрид 29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо 23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид 08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте 01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья 27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид 31 5 Бетис 14 6 6 2 22 - 14 06.12.25 19:30 Бетис - Барселона 30.11.25 Севилья 0:2 Бетис 23.11.25 Бетис 1:1 Жирона 09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис 02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка 27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид 24 6 Эспаньол 14 7 3 4 18 - 16 07.12.25 19:30 Эспаньол - Райо Вальекано 30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол 24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья 08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал 02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол 25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче 24 7 Хетафе 14 6 2 6 13 - 15 06.12.25 15:00 Вильярреал - Хетафе 28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче 23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид 09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе 31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона 25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе 20 8 Атлетик Бильбао 14 6 2 6 14 - 17 03.12.25 20:00 Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао 22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао 09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо 01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао 25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе 20 9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13 - 15 07.12.25 19:30 Эспаньол - Райо Вальекано 01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия 23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано 09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид 01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано 26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес 17 10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19 - 21 06.12.25 17:15 Алавес - Реал Сосьедад 30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал 22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад 07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад 01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао 24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья 16 11 Эльче 14 3 7 4 15 - 17 07.12.25 15:00 Эльче - Жирона 28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче 23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид 07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад 02.11.25 Барселона 3:1 Эльче 25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче 16 12 Сельта 14 3 7 4 16 - 19 07.12.25 22:00 Реал Мадрид - Сельта 30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол 22.11.25 Алавес 0:1 Сельта 09.11.25 Сельта 2:4 Барселона 02.11.25 Леванте 1:2 Сельта 26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта 16 13 Севилья 14 5 1 8 19 - 23 07.12.25 17:15 Валенсия - Севилья 30.11.25 Севилья 0:2 Бетис 24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья 08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна 01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья 24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья 16 14 Алавес 14 4 3 7 12 - 15 06.12.25 17:15 Алавес - Реал Сосьедад 29.11.25 Барселона 3:1 Алавес 22.11.25 Алавес 0:1 Сельта 08.11.25 Жирона 1:0 Алавес 02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол 26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес 15 15 Валенсия 14 3 5 6 13 - 22 07.12.25 17:15 Валенсия - Севилья 01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия 21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте 09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис 01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия 25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал 14 16 Мальорка 14 3 4 7 15 - 22 05.12.25 22:00 Реал Овьедо - Мальорка 29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна 22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка 09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе 02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка 26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте 13 17 Осасуна 14 3 3 8 12 - 18 08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте 29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна 22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад 08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна 03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна 26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта 12 18 Жирона 14 2 6 6 13 - 26 07.12.25 15:00 Эльче - Жирона 30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид 23.11.25 Бетис 1:1 Жирона 08.11.25 Жирона 1:0 Алавес 31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона 25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо 12 19 Леванте 14 2 3 9 16 - 26 08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте 29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао 21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте 08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте 02.11.25 Леванте 1:2 Сельта 26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте 9 20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7 - 22 05.12.25 22:00 Реал Овьедо - Мальорка 29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо 23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано 09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо 03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна 25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо 9 Полная таблица

