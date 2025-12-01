Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
01.12.2025 22:00 - : -
Валенсия
Испания
01 декабря 2025, 16:58 |
Райо Вальекано – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 декабря в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря на Эстадио де Вальекас пройдет матч 14-го тура Примеры Испании, в котором Райо Вальекано встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Райо Вальекано

Команда безусловно не может тягаться со своими статусными соседями, как Реалом, так и Атлетико. Но все-таки тут научились держаться на неплохом уровне, нередко выжимая максимум из своих ограниченных возможностей. Ну, а прошлый сезон принес рывок с семнадцатого места сразу на восьмое. А оно тогда было еврокубковым.

Испанцы отправились в Лигу конференций, и, пройдя в квалификации Неман, потом и осенью в основном раунде тоже побеждали в большинстве матчей. В этот четверг в Братиславе со Слованом, впрочем, закончили поражением, 1:2. При этом, правда, на внутренней арене был спад, хотя в октябре было три победы кряду, и Иньиго Пересу даже дали звание тренера месяца. Но потом снова были в основном неудачи: 0:4 с Вильярреалом и 0:0 с Овьедо, впрочем, без голов обошлись и с Реалом.

Валенсия

Клуб в историческом разрезе котируется куда выше противника. Но при Питере Лиме если и идет борьба, то за выживание - кстати, от такого статуса редко получается оторваться. В прошлом сезоне получилось закончить на сравнительно высоком двенадцатом месте с 46 очками - наравне с Реалом Сосьедад. Но это было заслугой Корберана, что приходил зимой, и поднял новых подопечных с самого дна.

Сейчас ситуация была достаточно похожая, тем более осенью был провальный отрезок с одним очком в пяти поединках. Но все же в крайних турах явно получилось прибавить. Перед паузой на игры сборных отобрали очки у Бетиса, закончив 1:1. А в прошлую пятницу за счет единственного гола Дуро на 79-й минуте обыграли потенциального конкурента, Леванте.

Статистика личных встреч

В девяти крайних очных поединках Райо взял три победы, проиграв только в декабре 2023.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы хозяев. Но они не в лучшей форме, и лучше взять ставку на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,73).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
