Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фенербахче – Галатасарай – 1:1. Дуран забил на 90+5, мяч Сане. Видео голов
Чемпионат Турции
Фенербахче
01.12.2025 19:00 – FT 1 : 1
Галатасарай
Турция
Фенербахче – Галатасарай – 1:1. Дуран забил на 90+5, мяч Сане. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Турции

Фенербахче – Галатасарай – 1:1. Дуран забил на 90+5, мяч Сане. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря Фенербахче и Галатасарай расписали ничью в стамбульском дерби.

Матч 14-го тура чемпионата Турции завершился со счетом 1:1.

Чемпионат Турции 2025/26. 14-й тур, 1 декабря

Фенербахче – Галатасарай – 1:1

Голы: Дуран, 90+5 – Сане, 27

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Сане, 27 мин.

ГОЛ! 1:1 Дуран, 90+5 мин.

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Фенербахче).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Галатасарай), асcист Барыш Йылмаз.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
