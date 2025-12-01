01.12.2025 19:00 – FT 1 : 1
Турция01 декабря 2025, 22:14 |
45
0
Фенербахче – Галатасарай – 1:1. Дуран забил на 90+5, мяч Сане. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Турции
01 декабря 2025, 22:14 |
45
0
1 декабря Фенербахче и Галатасарай расписали ничью в стамбульском дерби.
Матч 14-го тура чемпионата Турции завершился со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чемпионат Турции 2025/26. 14-й тур, 1 декабря
Фенербахче – Галатасарай – 1:1
Голы: Дуран, 90+5 – Сане, 27
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Сане, 27 мин.
ГОЛ! 1:1 Дуран, 90+5 мин.
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Фенербахче).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Галатасарай), асcист Барыш Йылмаз.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 01 декабря 2025, 01:32 1
Майрис – о бое Джошуа – Пол
Футбол | 01 декабря 2025, 19:22 0
Киевляне проиграли «Полтаве» 1:2
Футбол | 01.12.2025, 05:22
Футбол | 30.11.2025, 23:58
Футбол | 01.12.2025, 12:40
Комментарии 0
Популярные новости
29.11.2025, 23:19 4
01.12.2025, 07:22 3
Футбол
30.11.2025, 20:51 16
29.11.2025, 23:36 4
30.11.2025, 07:49 2
01.12.2025, 07:25 1
30.11.2025, 03:15 1