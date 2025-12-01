Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Чемпионат Турции
Фенербахче
01.12.2025 19:00 - : -
Галатасарай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
01 декабря 2025, 16:50 |
220
0

Фенербахче – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 1 декабря и начнется в 19:00 по Киеву

01 декабря 2025, 16:50 |
220
0
Фенербахче – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря на Шукру Саначоглу пройдет матч 14-го тура Суперлиги Турции, в котором Фенербахче встретится с Галатасараем. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Фенербахче

Команда остается грандом турецкого футбола. Но уже как-то больше в историческом разрезе, ведь последний чемпионский титул датируется еще 2014-м годом. Чтоб вернуться на первое место, позвали Моуринью. Но тот ничего не выиграл в прошлом сезоне и был уволен в августе, уступив снова в квалификации Лиги чемпионов, на этот раз Бенфике - и, по иронии, теперь сам и тренирует в Лиссабоне Трубина с Судаковым.

В Стамбул же на место португальца позвали Тедеско. Тот не лучшим образом начинал. Но сейчас получилось подобраться к конкуренту вплотную - 31 очко против 32. Ну и в Лиге Европы, начав с поражения Динамо из Загреба, потом турки бодро набирали очки. В прошлый четверг с Ференцварошем дома, оставшись в меньшинстве, получилось хотя бы не проиграть - закончили 1:1.

Галатасарай

Клуб удачно сделал ставку на Окана Бурука, своего бывшего футболиста - тот, впрочем, уже к тому времени был довольно опытным наставником. Приняв проект после антирекордного спада, он превратил его в безоговорочного лидера. Вот и в прошлом сезоне было оформлено золотой дубль при явном преимуществе над всеми, включая и соседей.

Сейчас турки играют еще и в Лиге чемпионов. Там в пяти поединках уже взято три победы, но на этой неделе ухитрились дома уступить дебютантам из Юниона. Да и на внутренней арене осенью начались осечки. С Бешикташем и Трабзонспором были ничьи, а Коджаелиспору, новичку Суперлиги, и вовсе проиграли. Не обошлось без проблем и с Генчлербирлиги в крайнем туре, но все же тот матч со взаимными удалениями получилось закончить победой с итоговым счетом 3:2.

Статистика личных встреч

В восьми крайних стамбульских дерби Галатасарай выиграл половину, уступив только однажды, в мае прошлого года.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что Фенербахче может наконец-то обыграть старого соперника. Но и гости, у которых было больше времени на отдых, выложатся - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Фенербахче
1 декабря 2025 -
19:00
Галатасарай
Тотал больше 2.5 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Райо Вальекано – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Приложат все усилия. Титулованный клуб нацелился на Довбика
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фенербахче Галатасарай чемпионат Турции по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Австрия – Украина – 2:3. Приятная сенсация в Кадисе. Видео голов и обзор
Футбол | 01 декабря 2025, 15:43 0
Австрия – Украина – 2:3. Приятная сенсация в Кадисе. Видео голов и обзор
Австрия – Украина – 2:3. Приятная сенсация в Кадисе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча женских сборных на турнире в Испании

Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Футбол | 01 декабря 2025, 07:44 6
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба

Йожеф считает, что клуб мог бы возглавить Максим Шацких

She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
Футбол | 01.12.2025, 15:05
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Футбол | 30.11.2025, 19:51
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Бокс | 01.12.2025, 07:25
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 3
Бокс
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 8
Футбол
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 2
Футбол
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
29.11.2025, 23:36 2
Футбол
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
29.11.2025, 23:19 4
Футбол
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 16
Футбол
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем