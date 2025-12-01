1 декабря на Шукру Саначоглу пройдет матч 14-го тура Суперлиги Турции, в котором Фенербахче встретится с Галатасараем. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Фенербахче

Команда остается грандом турецкого футбола. Но уже как-то больше в историческом разрезе, ведь последний чемпионский титул датируется еще 2014-м годом. Чтоб вернуться на первое место, позвали Моуринью. Но тот ничего не выиграл в прошлом сезоне и был уволен в августе, уступив снова в квалификации Лиги чемпионов, на этот раз Бенфике - и, по иронии, теперь сам и тренирует в Лиссабоне Трубина с Судаковым.

В Стамбул же на место португальца позвали Тедеско. Тот не лучшим образом начинал. Но сейчас получилось подобраться к конкуренту вплотную - 31 очко против 32. Ну и в Лиге Европы, начав с поражения Динамо из Загреба, потом турки бодро набирали очки. В прошлый четверг с Ференцварошем дома, оставшись в меньшинстве, получилось хотя бы не проиграть - закончили 1:1.

Галатасарай

Клуб удачно сделал ставку на Окана Бурука, своего бывшего футболиста - тот, впрочем, уже к тому времени был довольно опытным наставником. Приняв проект после антирекордного спада, он превратил его в безоговорочного лидера. Вот и в прошлом сезоне было оформлено золотой дубль при явном преимуществе над всеми, включая и соседей.

Сейчас турки играют еще и в Лиге чемпионов. Там в пяти поединках уже взято три победы, но на этой неделе ухитрились дома уступить дебютантам из Юниона. Да и на внутренней арене осенью начались осечки. С Бешикташем и Трабзонспором были ничьи, а Коджаелиспору, новичку Суперлиги, и вовсе проиграли. Не обошлось без проблем и с Генчлербирлиги в крайнем туре, но все же тот матч со взаимными удалениями получилось закончить победой с итоговым счетом 3:2.

Статистика личных встреч

В восьми крайних стамбульских дерби Галатасарай выиграл половину, уступив только однажды, в мае прошлого года.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что Фенербахче может наконец-то обыграть старого соперника. Но и гости, у которых было больше времени на отдых, выложатся - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,63).