Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Болельщики Динамо провели беседу с капитаном. Чем закончилось?
Чемпионат Украины
01 декабря 2025, 19:22 |
2557
1

ВИДЕО. Болельщики Динамо провели беседу с капитаном. Чем закончилось?

Киевляне проиграли «Полтаве» 1:2

01 декабря 2025, 19:22 |
2557
1 Comments
ВИДЕО. Болельщики Динамо провели беседу с капитаном. Чем закончилось?
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский провел беседу с фанатами клуба после сенсационного поражения от аутсайдера УПЛ «Полтавы».

Во время беседы обе стороны обсудили проблемные вопросы, а Буяльский отметил, что команда выкладывается на полную и ей просто не везет. Завершилось уже без конфликтов.

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

ВИДЕО. Болельщики Динамо провели беседу с капитаном. Чем закончилось?

По теме:
Лидер Динамо признался, что команда посещает церковь
«Ну, что Костюк?» Йожеф Сабо разнес Динамо после поражения от Полтавы
ФОТО. Дерби Севильи и Бетиса прервано на 87-й минуте. Что произошло?
болельщики Виталий Буяльский видео
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талантливый футболист Динамо дебютировал за первую команду в матче УПЛ
Футбол | 01 декабря 2025, 19:21 1
Талантливый футболист Динамо дебютировал за первую команду в матче УПЛ
Талантливый футболист Динамо дебютировал за первую команду в матче УПЛ

Богдан Редушко вышел на поле во втором тайме и записал на свой счет результативную передачу

Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Бокс | 01 декабря 2025, 07:25 1
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное

Александр согласился драться с Уордли, но потом – отказался

Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Футбол | 01.12.2025, 05:22
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд
Футбол | 01.12.2025, 17:45
Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд
Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Футбол | 30.11.2025, 23:58
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Ахахахаха "передай команді що нам по *** й на вас"  ну  тут правду сказав) 
Ответить
-2
Популярные новости
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
29.11.2025, 19:43
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 6
Другие виды
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 45
Футбол
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
29.11.2025, 23:19 4
Футбол
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 6
Футбол
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
29.11.2025, 23:36 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем