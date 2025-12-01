ВИДЕО. Болельщики Динамо провели беседу с капитаном. Чем закончилось?

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский провел беседу с фанатами клуба после сенсационного поражения от аутсайдера УПЛ «Полтавы».

Во время беседы обе стороны обсудили проблемные вопросы, а Буяльский отметил, что команда выкладывается на полную и ей просто не везет. Завершилось уже без конфликтов.

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

