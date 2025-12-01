Тренер Полтавы выступил с заявлением после победы над Динамо

Тренер «Полтавы» Игорь Тимченко прокомментировал победу команды над «Динамо»:

– Тяжелая для нас игра. Встречались с хорошей командой. Киевское «Динамо» — гранд нашего футбола. Сегодняшний матч был историческим для нас — это первая игра «Полтавы» с «Динамо». И мы ее, считаю, провели неплохо.

Конечно, нам было сложно, но мы сумели забить два мяча. После этого «Динамо» немного прибавило, но в конце матча благодаря игре нашего вратаря и самоотверженным действиям других футболистов мы отстояли победный результат. Считаю, что в целом это заслуженная победа.

– Какие задачи стоят перед «Полтавой» в этом сезоне?

– У нас сейчас одна задача – сохранить прописку в УПЛ. Приходится сложно, и тому есть много причин. Главная причина – недостаток опыта, ведь многие игроки нашей команды до нынешнего сезона не играли в УПЛ. Еще одна причина — много травмированных. Поэтому очки мы набирали не на постоянной основе. Но задача не меняется: сохранить прописку в УПЛ.