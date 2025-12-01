Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Приложат все усилия. Титулованный клуб нацелился на Довбика
Италия
Приложат все усилия. Титулованный клуб нацелился на Довбика

Артёма может подписать турецкий Бешикташ

Приложат все усилия. Титулованный клуб нацелился на Довбика
Артем Довбик

Турецкий «Бешикташ» интересуется украинским форвардом «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает Twitter-паблик Beşiktaş +.

Стамбульский клуб рассматривает возможность подписания 28-летнего игрока римлян на случай расставания со своим нападающим Тэмми Абрахамом. Другими кандидатами на замену англичанину «Бешикташ» рассматривает Ромелу Лукаку («Наполи») и Патрика Шика («Байер»). Источник отмечает, что турецкий клуб будет готов приложить все усилия, чтобы подписать кого-то из этой тройки.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 14 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Сейчас Артем восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Сообщалось, что Довбика хочет подписать европейский топ-клуб.

