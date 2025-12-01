Приложат все усилия. Титулованный клуб нацелился на Довбика

Турецкий «Бешикташ» интересуется украинским форвардом «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает Twitter-паблик Beşiktaş +.

Стамбульский клуб рассматривает возможность подписания 28-летнего игрока римлян на случай расставания со своим нападающим Тэмми Абрахамом. Другими кандидатами на замену англичанину «Бешикташ» рассматривает Ромелу Лукаку («Наполи») и Патрика Шика («Байер»). Источник отмечает, что турецкий клуб будет готов приложить все усилия, чтобы подписать кого-то из этой тройки.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 14 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Сейчас Артем восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Сообщалось, что Довбика хочет подписать европейский топ-клуб.