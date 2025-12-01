Ламин Ямаль назвал лучшего игрока в истории футбола

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о легендарном Лионеле Месси

«В конце концов, я уважаю Месси за то, кем он был и кем он является для футбола. И если мы когда-нибудь встретимся на футбольном поле, то будем испытывать взаимное уважение. Он лучший игрок в истории футбола, и мы оба знаем, что я не хочу быть Месси, а Месси знает, что я не хочу быть им. Я хочу идти своим путем, и это все».

Ранее Ламин Ямаль прокомментировал возвращение «Барселоны» на Камп Ноу.