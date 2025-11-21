Ямаль прокомментировал возвращение Барселоны на Камп Ноу

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о том, насколько важна для команды поддержка болельщиков на родном стадионе.

«Болельщики имеют большое значение. Мы играли на поле, которое было не нашим. «Монжуик» был в порядке, но это было не то, чего мы хотели. «Камп Ноу» станет очень большой поддержкой для всех и многое добавит к оставшемуся сезону», – заявил Ямаль.

В этом сезоне Ламин Ямаль провёл за «Барселону» 11 матчей во всех турнирах и отметился 6 голами и 5 ассистами.

Ранее стало известно, что игрок пропустил последние матчи сборной Испании в квалификации чемпионата мира-2026 против Грузии и Турции из-за прохождения специальных медицинских процедур.