Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игорь СУРКИС: «С глубокой скорбью воспринял известие о его уходе»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 21:50 |
Игорь СУРКИС: «С глубокой скорбью воспринял известие о его уходе»

Президент клуба – о смерти Владимира Мунтяна

01 декабря 2025, 21:50 |
Игорь СУРКИС: «С глубокой скорбью воспринял известие о его уходе»
ФК Динамо. Игорь Суркис

1 декабря на 80-м году жизни не стало легендарного футболиста киевского «Динамо» Владимира Мунтяна.

На трагическую новость отреагировал президент клуба Игорь Суркис.

С глубокой скорбью и тяжелым сердцем воспринял известие об уходе из жизни легенды нашего клуба Владимира Мунтяна. Владимир Федорович всю свою жизнь посвятил футболу и нашему «Динамо», оставив после себя незабываемый след в сердцах болельщиков, коллег и молодых футболистов.

Его мастерство на поле, преданность команде и безграничная любовь к игре вдохновляли не одно поколение. Владимир Федорович не только одерживал победы, но и воспитывал новых чемпионов, передавая свой опыт, мудрость и жажду побед. Он всегда оставался примером порядочности, человечности и настоящей преданности клубу.

Сегодня мы прощаемся с великой личностью, чье имя стало синонимом успеха и величия «Динамо». Выражаю искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал и любил Владимира Федоровича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, а его вклад в историю клуба и украинского футбола никогда не будет забыт.

Динамо Киев Владимир Мунтян Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
