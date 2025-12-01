Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 11:14 | Обновлено 01 декабря 2025, 11:40
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна

Экс-футболист умер из-за тяжелой болезни

1 декабря на 80-м году жизни скончался легендарный футболист киевского «Динамо» Владимир Мунтян.

Один из самых ярких представителей динамовской эпохи 60-70-х ушел из жизни после продолжительной болезни, которая в последнее время существенно ухудшила его состояние. О тяжелом самочувствии Мунтяна ранее рассказывал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, однако точный диагноз до сих пор не раскрывается.

Владимир Федорович был настоящей легендой клуба: в составе «Динамо» он семь раз становился чемпионом СССР, дважды завоевывал Кубок СССР, а в 1975 году вместе с командой выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА, войдя в историю как один из ключевых игроков «золотого» коллектива Валерия Лобановского.

Динамо Киев смерть Владимир Мунтян болезнь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
