Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна

1 декабря на 80-м году жизни скончался легендарный футболист киевского «Динамо» Владимир Мунтян.

Один из самых ярких представителей динамовской эпохи 60-70-х ушел из жизни после продолжительной болезни, которая в последнее время существенно ухудшила его состояние. О тяжелом самочувствии Мунтяна ранее рассказывал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, однако точный диагноз до сих пор не раскрывается.

Владимир Федорович был настоящей легендой клуба: в составе «Динамо» он семь раз становился чемпионом СССР, дважды завоевывал Кубок СССР, а в 1975 году вместе с командой выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА, войдя в историю как один из ключевых игроков «золотого» коллектива Валерия Лобановского.