21 ноября 2025, 17:02
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров

Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал о разговоре с легендарным экс-футболистом киевского Динамо Владимиром Мунтяном после победы сине-желтых над Исландией (2:0) в матче отбора к ЧМ-2026:

«После победы над Исландией он позвонил и поздравил нас... Хотя я знаю, что ему сейчас очень тяжело. Это был очень эмоциональный звонок. Мы все его поддерживаем».

79-летний Владимир Мунтян защищал цвета киевского Динамо с 1965 по 1978 год и за это время успел провести 371 матч в составе первой команды бело-синих, отличившись 70 забитыми мячами и 36 голевыми передачами. 7 раз Владимир выигрывал чемпионат СССР, а также становился победителем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА.

