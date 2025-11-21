Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Владимир Мунтян поздравил сборную Украины с победой над Исландией
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал о разговоре с легендарным экс-футболистом киевского Динамо Владимиром Мунтяном после победы сине-желтых над Исландией (2:0) в матче отбора к ЧМ-2026:
«После победы над Исландией он позвонил и поздравил нас... Хотя я знаю, что ему сейчас очень тяжело. Это был очень эмоциональный звонок. Мы все его поддерживаем».
79-летний Владимир Мунтян защищал цвета киевского Динамо с 1965 по 1978 год и за это время успел провести 371 матч в составе первой команды бело-синих, отличившись 70 забитыми мячами и 36 голевыми передачами. 7 раз Владимир выигрывал чемпионат СССР, а также становился победителем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА.
