ГАСПЕРИНИ: «Все матчи разные, жаль, что так получилось»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
01 декабря 2025, 09:17 |
422
0

Итальянский специалист прокомментировал матч с «Наполи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Итальянский тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч 13-го тура чемпионата Италии, в котором его подопечные со счетом 0:1 уступили «Наполи»:

«Фол на Коне? Такие инциденты можно оценивать по-разному. Можно свистеть или не свистеть, но это не так однозначно, как сказал Марелли. Обычно такие фолы свистят. Но в любом случае, мы не должны были допускать таких контратак. Очень жаль».

«Мы просто не смогли достаточно хорошо закрыть их контратаки».

«У «Наполи» было очень мало ударов по воротам. Мы разочарованы, что не выиграли матч. Мы определенно поплатились за игру в четверг и подошли к этому матчу немного неуверенно».

«Сегодняшний матч прошел немного ниже уровня, по сравнению с другими. Все матчи разные, жаль, что так получилось, и мы сожалеем о результате, но сезон очень длинный. Как и когда выигрываешь, нужно смотреть вперед и продолжать усердно работать».

По теме:
Арне СЛОТ: «Победа – это то, что нам было нужно в первую очередь»
Довбик попал в шорт-лист именитого клуба. Его уже готовы подписать
Рома – Наполи – 0:1. Поражение волков без Довбика. Видео гола и обзор
Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим Рома - Наполи Наполи пресс-конференция Джан Пьеро Гасперини
Даниил Кирияка Источник: RomaPress
Сообщить об ошибке

