ГАСПЕРИНИ: «Все матчи разные, жаль, что так получилось»

Итальянский тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч 13-го тура чемпионата Италии, в котором его подопечные со счетом 0:1 уступили «Наполи»:

«Фол на Коне? Такие инциденты можно оценивать по-разному. Можно свистеть или не свистеть, но это не так однозначно, как сказал Марелли. Обычно такие фолы свистят. Но в любом случае, мы не должны были допускать таких контратак. Очень жаль».

«Мы просто не смогли достаточно хорошо закрыть их контратаки».

«У «Наполи» было очень мало ударов по воротам. Мы разочарованы, что не выиграли матч. Мы определенно поплатились за игру в четверг и подошли к этому матчу немного неуверенно».

«Сегодняшний матч прошел немного ниже уровня, по сравнению с другими. Все матчи разные, жаль, что так получилось, и мы сожалеем о результате, но сезон очень длинный. Как и когда выигрываешь, нужно смотреть вперед и продолжать усердно работать».