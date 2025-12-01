Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 декабря 2025, 05:11 | Обновлено 01 декабря 2025, 07:03
Что произошло? Салах впервые остался в запасе при Слоте

Неожиданная ротация

Что произошло? Салах впервые остался в запасе при Слоте
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах не вошел в стартовый состав команды на выездной матч Английской Премьер-лиги против «Вест Хэма» (2:0).

Впервые под руководством Арне Слота египтянин не вышел в основе на матч АПЛ. Ранее Салах выходил в основе во всех 38 матчах прошлого сезона и во всех 12 играх нынешнего.

В текущем розыгрыше АПЛ египтянин провел 12 матчей, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи. Сейчас «Ливерпуль» занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о выступлении Мохамеда Салаха.

Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига Арне Слот
Михаил Олексиенко
