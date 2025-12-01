Донецкий Шахтер вернулся в Украину после победы в игре Лиги конференций и готовится к матчу УПЛ.

В субботу, 29 ноября, футболисты Шахтера провели занятия на тренировочной базе во Львове. Главный акцент был сделан на возобновлении и подготовке к ближайшему поединку чемпионата Украины с Кривбассом.

Сначала игроков ждала традиционная активация в фитнес-зале и нагрузка на разные группы мышц, а дальше оранжево-черные перешли работать на поле, где тренировочная программа состояла из активной разминки, упражнений на держание мяча и работы над тактикой. В общей сложности сессия длилась 1 час 20 минут.

Матч 14-го тура УПЛ «Шахтер» – «Кривбасс» состоится в понедельник, 1 декабря. Встреча на «Арене Львов» начнется в 18:00.

ФОТО. Как футболисты Шахтера готовятся к матчу УПЛ с Кривбассом