Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как футболисты Шахтера готовятся к матчу УПЛ с Кривбассом
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 04:23 | Обновлено 01 декабря 2025, 04:43
52
0

ФОТО. Как футболисты Шахтера готовятся к матчу УПЛ с Кривбассом

Горняки ведут подготовку на тренировочной базе во Львове

01 декабря 2025, 04:23 | Обновлено 01 декабря 2025, 04:43
52
0
ФОТО. Как футболисты Шахтера готовятся к матчу УПЛ с Кривбассом
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер вернулся в Украину после победы в игре Лиги конференций и готовится к матчу УПЛ.

В субботу, 29 ноября, футболисты Шахтера провели занятия на тренировочной базе во Львове. Главный акцент был сделан на возобновлении и подготовке к ближайшему поединку чемпионата Украины с Кривбассом.

Сначала игроков ждала традиционная активация в фитнес-зале и нагрузка на разные группы мышц, а дальше оранжево-черные перешли работать на поле, где тренировочная программа состояла из активной разминки, упражнений на держание мяча и работы над тактикой. В общей сложности сессия длилась 1 час 20 минут.

Матч 14-го тура УПЛ «Шахтер» – «Кривбасс» состоится в понедельник, 1 декабря. Встреча на «Арене Львов» начнется в 18:00.

ФОТО. Как футболисты Шахтера готовятся к матчу УПЛ с Кривбассом

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Полтава
Динамо Киев – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Денис Бойко отреагировал на назначение Игоря Костюка тренером Динамо
Шахтер - Кривбасс Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог тренировка фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо заявил, что игрок не соответствует уровню Реала и должен уйти
Футбол | 01 декабря 2025, 02:02 0
Хаби Алонсо заявил, что игрок не соответствует уровню Реала и должен уйти
Хаби Алонсо заявил, что игрок не соответствует уровню Реала и должен уйти

Испанский тренер против пребывания в команде Давида Алабы

Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Футбол | 30 ноября 2025, 23:58 11
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала

«Галактикос» не смогли победить в третьем подряд матче чемпионата

Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Бокс | 30.11.2025, 09:07
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Футбол | 30.11.2025, 07:49
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Футбол | 30.11.2025, 08:29
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15 1
Футбол
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
29.11.2025, 08:15 15
Футбол
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
29.11.2025, 11:21 19
Футбол
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 16
Футбол
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем