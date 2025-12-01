Шахтер обошел Динамо Загреб и РБ Зальцбург. А Буде-Глимт больше не соперник

Донецкий Шахтер сохраняет шансы на прямое попадание в основной этап Лиги чемпионов 2026/27 благодаря высокому клубному рейтингу. Это станет возможным в случае перераспределения места, отведенного для обладателя трофея

Ранее серьезную опасность представлял норвежский Буде-Глимт, который имел более высокий рейтинг, чем Шахтер. Однако Буде-Глимт занял только второе место в чемпионате Норвегии 2025, уступив титул Викингу. Это убирает из списка одного из конкурентов горняков и повышает шансы украинского клуба.

Шахтер (44.000) идет четвертым среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ. Благодаря победе над Шемрок Роверс (2:1) в 4-м туре Лиги конференций горняки догнали (и опередили по коэффициенту последнего сезона) в клубном рейтинге Динамо Загреб (44.000) и РБ Зальцбург (44.000) Выше находятся три клуба: Рейнджерс (59.250), Олимпиакос (54.500) и Копенгаген (51.375).

Угрозу со стороны Рейнджерс (4-е место в Шотландии) и Копенгагена (4-е место в Дании) снижает их положение в национальных чемпионатах. А вот Олимпиакос лидирует в Греции и остается главным конкурентом горняков в этой гонке за место в лиговой фазе ЛЧ.

В основе ЛЧ 2026/27 может появиться вакансия, если победитель ЛЧ получит путевку через национальный чемпионат. В случае ребаланса – если Шахтер сумеет выиграть УПЛ и обойдет Олимпиакос в клубном рейтинге (или клуб из Пирея не станет чемпионом), донецкая команда получит прямое место в основной этап ЛЧ. Если греки окажутся выше в рейтинге и заполнят вакантное место – Шахтер может попасть в 4-й квалификационный раунд Лиги чемпионов (вместо Q2).

Ключевая задача горняков в рейтинге – удержание позиций относительно таких команд, как Динамо Загреб, РБ Зальцбург, ПАОК, Ференцварош, Карабах, Селтик Црвена Звезда. Потенциальная победа Шахтера в национальном чемпионате и успешные выступления в Лиге конференций могут подарить оранжево-черным путевку в основной раунд ЛЧ 2026/27 без прохождения квалификации.

Донецкий клуб остается в числе фаворитов гонки за прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов. Продолжаем внимательно отслеживать несколько факторов: лидерство Шахтера в УПЛ, положение клубов-соперников в национальных чемпионатах и коэффициенты в клубном рейтинге УЕФА.

Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27

(в случае если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЧ)

Клубный рейтинг УЕФА

Лидеры в турнирной таблице Лиги конференций